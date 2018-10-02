الحكومة: نبحث عن حلول غير تقليدية لمشكلة نقص الأطباء بالصعيد

رئيس الوزراء مصطفى مدبولى





المال - خاص



شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، على ضرورة إيجاد حلول سريعة وغير تقليدية لمشكلة نقص الأطباء في محافظات الصعيد، بما يضمن تشغيل كافة المباني الصحية بالكفاءة المطلوبة، وتوفير الأطباء لها.



وأكد مدبولي، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، الذى تمت خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية، ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية للمحافظات، وتفقد موقف تنفيذ المشروعات المختلفة، واللقاء مع أعضاء مجلس النواب هناك، والتواصل معهم والاستماع اليهم فيما يتعلق بمطالب المواطنين وشكاواهم وسرعة اتخاذ قرارات فيما يخص مصالح المواطنين، وذلك من خلال الالتزام بتوقيتات محددة لتلك اللقاءات.



واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشادة بفعاليات الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، مشيراً إلى أن هذا الملتقي يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لرعاية متحدي الإعاقة، إيماناً منها بقدراتهم وإمكاناتهم، وأهمية دمجهم في المجتمع، والحرص على توفير كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.



وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار الوزارات والجهات المختلفة فى توفير الخدمات والرعاية الكاملة لمتحدى الإعاقة، مع تسليط الضوء على ذلك.



ونوه بأن جولته أمس بمدينة شرم الشيخ علي هامش حضوره الملتقي تضمنت لقاء عدد من طلاب الدمج ومتحدي الإعاقة في كل من مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات والورش التدريبية بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ والتي تعرف خلالها على العديد من المواهب والقدرات الخاصة بهم في مختلف مجالات العلم والفنون، من بينهم طالب دمج بمدرسة شرم الشيخ حصل علي سبع ميداليات رياضية متنوعة.



كما استعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع تقريراً حول الجولات الميدانية التى قام بها الدكتور مصطفى مدبولى فى صعيد مصر، وشملت محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، وتضمنت زيارة عدد من المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات.



وأكد أهمية الاستمرار فى التركيز على ما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعى الصحة والتعليم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، باعتبار أن الفترة الحالية التى نمر بها تشهد بناء الإنسان المصرى.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم خلال الجولات التى قام بها فى عدد من المحافظات مؤخراً الاستماع الى المعوقات التى تواجه تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات التنموية والخدمية، هذا إلى جانب ما يتعلق بمشكلات ومطالب المواطنين، التى تم استعراضها خلال لقاء أعضاء مجلس النواب بتلك المحافظات.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مشكلات ومطالب محددة فى محافظات الصعيد، يتم العمل عليها لسرعة حلها، مضيفاً أن هناك تحدياً كبيراً في قطاع الصحة، وللتغلب على ذلك يتم بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوى، عبر تأهيل وتطوير المستشفيات.



وأضاف أنه يتم العمل على سرعة الانتهاء من تطوير مستشفى أو إثنين داخل كل محافظة، طبقاً للموازنات المتاحة، من المستشفيات التي بدأ تطويرها، ولم ينته العمل بها منذ سنوات.



وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادته بالزيارة المفاجئة التى قام بها لعدد من المدارس أثناء جولته بالمحافظات، وبالوضع الذى وجدها عليه استعداداً لاستقبال الطلاب فى بداية العام الدراسي الجديد.



وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة من كافة المسئولين بالمحافظات لما يتعلق بشكاوى ومطالب المواطنين والعمل على حلها، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً تخصيص خطى تليفون يتم إرسال صور من المواطنين على "الواتس آب" الخاص بهما، لمواقع أكوام القمامة، بحيث يتم تكليف مسئولي المحافظة بسرعة رفعها.





