البورصة تفتح سوق الصفقات لشراء أسهم خزينة ايجيترانس

مصطفى طلعت:



أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، فتح سوق الصفقات الخاصة "OPR" لتسجيل أوامر البيع والشراء لـ 2.2 مليون سهم خزينة بشركة "المصرية لخدمات النقل - ايجيترانس"، على أن يستمر السوق لمدة 5 جلسات عمل.



وطالبت البورصة جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بالعرض خلال الفترة المذكورة على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، وكذلك مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.



واضافت البورصة: "على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية كل جلسة تداول اذ لن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر عقب نهاية الفترة المحددة لتسجيل الأوامر".

