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بنـــوك
المصرف المتحد يعلن نتائج المسابقة السنوية لحفظة القرآن في المحافظات
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 04:21 م
المصرف المتحد يحتفي بحفظة القرآن
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المصرف المتحد يحتفي بحفظة القرآن
سيد بدر:
أعلن اشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - نتائج المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم تحت منظومة "إيثار" للتنمية المجتمعية, في 13 محافظة من محافظات مصر وهم : محافظة الدقهلية – محافظة الغربية – محافظة الشرقية – محافظة دمياط – محافظة المنيا – محافظة سوهاج – محافظة بني سويف - محافظة اسيوط – محافظة البحيرة – محافظة الاسنكدرية – محافظة مرس مطروح – محافظة السويس – محافظة بورسعيد.
حضور الحفل كوكبة من نجوم المجتمع منهم جمال نجم - نائب محافظ البنك المركزي المصري – الدكتور محمد غنيم - نائب محافظ بورسعيد ونخبة من علماء الازهر الشريف ووزارة الاوقاف ب13 محافظة منهم : الشيخ بشري محمد عبد القادر – مدير الدعوة باوقاف بورسعيد – الشيخ صفوت نظير عبد العزيز – مدير عام الاوقاف ببورسعيد – الشيخ محمد حسين عرابي وكيل الازهر الشريف ببورسعيد ونائب عن فضيلة الامام الدكتور احمد الطيب – الدكتور علي خليل – ممثلا عن فضية الامام الطيب ورئيس قطاع المعاهد الازهرية - الشيخ فرج سمك – مدير لجنة القران الكريم بمدرية الاوقاف بالبحيرة – الشيخ خميس عبد الستار – مدير لجنة القران الكريم بالازهر الشريف بالاسكندرية.
و اعرب جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزي عن سعادته بحضور الاحتفال السنوي الكبير بحفظه كتاب الله الذي يقيمه المصرف المتحد كل عام.
واشار نجم ان البنوك المحلية تقوم بدور فعال في اعمال التنمية المستدامة للمجتمع المصري من خلال المبادرات القومية والمؤسسية. وشدد علي اهمية تعميق مشاركة البنوك كؤسسات مجتمع مدني في اعمال التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030
وقد اثني نجم علي جهود المصرف المتحد في اعمال التنمية المستدامة خاصة في مجال تحسين الخدمات الصحية وتطوير التعليم ومنها تنمية مهارات الاطفال والشباب المتميزين من حفظة كتاب الله.
وتعقيبا علي التوسع الكبير في تنظيم فاعليات المسابقة السنوية للقران الكريم يقول اشرف القاضي, أن المصرف المتحد يولي اهتماما كبيرا برعاية وتنظيم مسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم كل عام, بهدف تحفيز النشئ علي حفظ كتاب الله. وتدعيما لخلق نموذج متكامل للشباب المعاصر المتعلم والمسلح بأحدث النظريات العلمية المعاصرة وفي نفس الوقت محافظ ومتفهم لقواعد وأصول دينه وشريعته.
وأضاف القاضي إن مسابقة السنوية للقرآن الكريم تعمل وفق برنامج متكامل لرعاية العشر الأوائل من حفظة كتاب الله اجتماعيا وعلميا علي مستوي محافظات الجمهورية. وهي تقوم علي قواعد ثابتة لضمان جودة المسابقة منها : إعداد وتشكيل لجان أولية ونهائية مخصصة لأجراء الاختبارات بالمحافظات لتحديد مستوي المتسابقين. كذلك تحديد مستوي المتسابقين المجودين للقرآن من الحافظين فقط. تليها لجان مركزية لإجراء التصفية الثانية بين المتسابقين. ثم لجنة رئيسية عليا لاختيار المتسابقون الأوائل.
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