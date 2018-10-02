استقلال الصحافة تدعو الصحفيين للمشاركة فى انتخابات النقابة الفرعية بالاسكندرية

رحاب صبحى :

قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن انتخابات النقابة الفرعية فى الاسكندرية، لاتقل أهمية عن الانتخابات بالنقابة العامة، نظرا لما تمثله من أهمية، وتقوم به من دور فى حماية الصحفيين، فى واحدة من المدن التي تعد الثانية بعد القاهرة.





وبدأت اليزم انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالاسكندرية على مقعد النقيب الفرعي و 3 مقاعد للأعضاء.





ودعا العدل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، للمشاركة بايجابية، فى انتخاب من يرون فيه خادما لمصالح الصحفيين، وراعيا لحقوقهم، ومدافعا قويا عنها، وحاضرا مستمرا بجانبهم، وتجنب أصحاب الوعود الزائفة، والساعين للمصالح الخاصة.





وأعرب عن أمله في أن تجرى الانتخابات فى جو يسوده الهدوء والمشاركة الإيجابية، حتى تخرج الانتخابات بالشكل الذى يليق بالصحفيين عموما.