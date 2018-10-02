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رياضة
ميدو: منع مرتضي منصور من الظهور الإعلامي أفضل له وللزمالك
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 04:11 م
مرتضى منصور
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مرتضى منصور
أحمد صبرى
قال أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي إن منع مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك من الظهور فى الاعلام افضل له ولنادى الزمالك مؤكدا أن تلك هى بداية الطريق لتخفيف العقوبات على مرتضي منصور.
وأضاف فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: قرار منع الظهور الإعلامي هو بداية تمهيد الطريق لتخفيف عقوبة رئيس نادي الزمالك وانهاء الأمور بشكل ودي .. عدم ظهور مرتضى منصور اعلاميا هو أفضل شيء ممكن ان يحدث له في هذه الفترة وبالتاكيد أفض شيء ممكن ان يحدث لفريق الزمالك في مشواره المحلي والعربي.
وﻗﺮﺭ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ لتنﻈﻴﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ - ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 180 ﻟﺴﻨﺔ ﻟـ 2018 - منع ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ .
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