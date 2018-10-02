اللجنة المكلفة بدراسة القومية للأسمنت: الإدارة والعمالة الزائدة أسباب التدهور

شركة القومية للأسمنت

عصام عميرة



كشف الدكتور سيد الطيب، رئيس اللجنة الهندسية المشكلة لدراسة الموقف الفنى والمالى للقومية للأسمنت، أن الإدارة غير الواعية منذ 2012 هى من الأسباب الرئيسي للوضع الحالي للشركة.



وأضاف التوصية النهائية من الدراسة خلصت إلى أنه لاجدوى من ضخ أموال جديدة فى الشركة مادامت الظروف الحالية سائدة.



وأشار إلى أن الشركة مؤشر تقييم الأداء الخاص بالشركة بلغ 48% في حين أن مؤشرات تقييم الأداء العالمية توصى بأن الشركة التى تحصل على أقل من 70% من مؤشرات تقييم الأداء تعتبر خاسرة.



وقال الطيب إن العمالة الموجودة في "القومية للأسمنت" تمثل 6 أضعاف المحددة لإنتاج 3 ملايين طن سنويا، حيث تتحمل إدارة الشركة أجور 2300 عامل زائد منذ 22 عاما، بإجمالي 356 مليون جنيه، وهناك تعاقدات مع مشغل خارجى يحصل على 400 مليون جنيه.



وأضاف أن من ضمن مواطن الخلل الرئيسية فى الشركة عدم اكتمال عملية التطوير الأخيرة، والتى كلفت الشركة 1٫2 مليار جنيه، حيث لم تكتمل عملية التحديث ولم تكن ذات جدوى بسبب عدم تطوير البنية التحتية، ولفت إلى أنه تم تطوير خط وترك الخط الآخر المكمل للصناعة بالمعدلات القديمة التى لا تستوعب تحديث الخط الأول، الأمر الذى أدى لمضاعفة استهلاك الغاز وزيادة الخسائر والتكلفة الإنتاجية.



وأضاف أن الدراسة خلصت إلى أن "القومية للأسمنت" تحتاج إلى 3.7 مليار جنيه لتطوير وإنشاء بنية تحتية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 3٫2 مليون طن فى العام، على أن تصل معدلات الخسائر إلى 400 مليون جنيه، بخلاف فوائد الدين وأقساطه والتى تصل إلى 700 مليون جنيه.