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استثمار
أمازون ترفع الحد الأدنى لأجور عمالها 106%
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 04:01 م
أمازون
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خالد بدر الدين
أعلنت اليوم الثلاثاء شركة أمازون كوم الأمريكية صاحبة أكبر متاجر تجزئة إلكترونية فى العالم إنها سترفع الحد الأدنى لأجور العاملين في فروعها الأمريكية إلى 15 دولار فى الساعة أو ما يعادل أكثر من 106 % اعتبارا من شهر نوفمبر القادم بالمقارنة مع 7.25 دولار فى الساعة والمحدد منذ حوالى 10 سنوات.
وذكرت وكالة رويترز إن إعلان شركة أمازون يأتى وسط انتشار حركة :الحرب من أجل 15 دولار" التى تقودها النقابات العمالية فى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية والتى اكتسبت تأييدا فى العديد من المدن ولاسيما أن الشركات الكبرى تواجه انتقادات حادة بسبب الفروق بينها فى الحدرد الدنيا لأجور عمالها.
وباتت شركة أمازون ثانى شركة فى العالم تتجاوز قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار ولكن متوسط أجر العامل فيها يقدر بحوالى 28 ألف و 446 دولار فى السنة أو حوالى 2370 دولار شهريا أو ما يعادل 13.5 دولار فى الساعة كمتوسط بينما رئيسها جيف بيزوس أصبح أغنى ملياردير فى العالم بثروة تقدر بأكثر من 150 مليار دولار.
وكانت شركة تارجيت الأمريكية لسلاسل السوبرماركيت رفعت العام الماضى الحد الأدنى لأجر العامل فيها إلى 11 دولار فى الساعة وتعهدت برفع الأجر إلى 15 دولار فى الساعة بحلول عام 2020 بينما رفعت شركة وولمارت الأمريكية أكبر سلسلة سوبر ماركيت فى العالم الحد الأدنى لأجر العامل فبها إلى 11 دولار فى بداية العام الجارى.
ويقوم العمال الأمريكيون منذ عام 2012 وحتى الآن باحتجاجات مستمرة ضد ساسل متاجر الوجبات السريعة مثل مطاعم ماكدونالدز للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور .
ومن المتوقع أن يستفيد من زيادة الحد الأدنى للأجر أكثر من 250 ألف عامل أمريكى و أكثر من 100 ألف عامل موسمى ستعينهم شركة أمازون فى فروعها المنتشرة فى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية خلال أعياد الكريسماس و احتفالات بداية العام الجارى.
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