بعد 30 عاما .. الأهلى يرفع شعار الثأر من وفاق سطيف..الليلة



على المصرى



يحل وفاق سطيف الجزائرى، ضيفا ثقيلا على النادى الأهلى، فى التاسعة من مساء اليوم، على استاد السلام، فى ذهاب دور الأربعة لدورى أبطال أفريقيا.

يدير اللقاء طاقم حكام أثيوبي بقيادة باملاك تيسيما، ويعاونه صامويل أتانجو وموسى كيندي، والحكم الرابع تاديسي أسيري، بينما سيكون السوداني شمس الدين مجدي مراقبا للمباراة، والليبي على جيلاني منسقا.



وتبحث الفرق العربية مع اقتراب البطولة من خط النهاية، عن الصعود لمنصة التتويج، خاصة مع ضمان تأهل أحدها للنهائي، حيث تعززت طموحاتهم في الفوز باللقب، بعدما حجزت فرق الأهلي والترجي التونسي ووفاق سطيف الجزائري، مقاعدها في المربع الذهبي للبطولة القارية، في مواجهة أول أغسطس الأنجولي، الذي تأهل لهذه المرحلة في المسابقة، للمرة الأولى في تاريخه.



ويأخذ لقاء الأهلي والوفاق، الطابع الثأري، حيث يرغب الفريق المصري في رد اعتباره لخروجه من نظيره الجزائري في الدور ذاته بنسخة البطولة عام 1988 بركلات الترجيح، ليستكمل سطيف، طريقه بنجاح ويتوج بلقبه الأفريقي الأول، وبعد مرور 27 عاما، أخفق الأهلي مجددا أمام الوفاق، الذي حرم الأحمر من الفوز بكأس السوبر الأفريقي، بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح أيضا في نسخة المسابقة عام 2015.



وبرهن الأهلي، عن عزمه الأكيد لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2013، بعدما حقق أكبر انتصار في مباريات دور الثمانية، عقب فوزه 4-0 على حوريا كوناكري الغيني، ليواصل نتائجه الإيجابية في البطولة، تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون.



وعقب حصول الأهلي على نقطة وحيدة فقط في أول جولتين بمرحلة المجموعات، وتأزم موقفه بالمجموعة الأولى، جاء كارتيرون ليعيد البريق للفريق ويقوده نحو صدارة المجموعة، الصعود إلى المربع الذهبي، وقاد كارتيرون، الأهلي في 6 مباريات بالبطولة، حقق خلالها 5 انتصارات مقابل تعادل وحيد، ولم تهتز شباكه سوى في مباراة وحيدة فقط.



ويفتقد الأهلي، العديد من عناصره المهمة، حيث يتواصل غياب قلبي الدفاع سعد سمير ومحمد نجيب، بالإضافة إلى لاعب الوسط عمرو السولية والجناح ميدو جابر، وكذلك المهاجم الدولي مروان محسن، الذين غابوا جميعا عن مواجهة حوريا كوناكري بسبب الإصابة.



في المقابل، يسعى الوفاق، لمواصلة مغامرته في البطولة، حتى ولو كان على حساب نادي القرن في أفريقيا، خاصة بعد قوة الدفع التي حصل عليها، بعدما أطاح بالوداد البيضاوي المغربي "حامل اللقب" في دور الثمانية، ويأمل الوفاق في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، أملًا في تسهيل مهمته بلقاء العودة، الذي سيجرى في 22 أكتوبر الجاري.



وأثار الوفاق قلق جماهيره، عقب خسارته أمام شبيبية القبائل، الخميس الماضي بالدوري الجزائري، في البروفة الأخيرة له قبل لقائه الأفريقي، وجاءت تلك الخسارة لتزيد من حدة الانتقادات الموجهة للمدرب المغربي رشيد الطوسي، الذي تعالت الأصوات المطالبة برحيله، بسبب نتائج الفريق المخيبة في المسابقة المحلية.



وفى المباراة الثانية لنصف نهائى التشامبيونزليج الأفريقى، يطمح الترجي الرياضى التونسى، لاستكمال مشواره في البطولة القارية، عندما يحل ضيفا على أول أغسطس الأنجولى الحصان الأسود للبطولة، فى اللقاء الذى سيقام بين الفريقين، بملعب "سيداد إينيفارسيتاريا" بالعاصمة الأنجولية لواندا.



ويأمل أبناء باب سويقة، في مواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما ارتفعت معنويات لاعبيه، عقب اجتيازهم عقبة النجم الساحلي التونسي في دور الثمانية، بعد فترة من عدم الاستقرار في النتائج والاهتزاز في المستوى، ليأتى فوز الترجي على النجم، ليعيد الكثير من الهدوء.



فى المقابل، يبحث الفريق الأنجولي، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أخرج مازيمبي الكونغولي، المرشح الأبرز للفوز باللقب، من دور الثمانية، عن مواصلة مفاجأته والتأهل لنهائى البطولة، للمرة الأولى فى تاريخه.