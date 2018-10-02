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نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 3176 طن أرز

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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محمود محسن

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و6 بضائع عامة، بينهم شحنة أرز تزن 3176 طنًا، وغادرت سفينتا حاويات و3 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18، إضافة إلى 17 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 6170 طن يوريا، و4377 طن فوسفات و 1318 طن نترات أمونيوم، فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 694 حاوية مكافئة، وحركة الوارد 171 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2108 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 3176 طن أرز، و19418 طن ذرة و15506 طن حديد و200 طن خشب و4339 طن خردة و1200 طن عدس. 

يذكر أن غادر الميناء 794 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41949 طن من البضائع العامة، منها 88 سيارة نقل محملة بـ 4328 طن قمح.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177553، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 102008 طنًا.

وأكد أن الميناء استقبل قطاران لنقل الغلال والحبوب، ووصل مساء أمس القطار رقم 2471، وقام بتحميل 1321 طن من القمح وغادر فى مساء نفس اليوم، ووصل في مساء أمس القطار رقم 2446  وقام بتحميل 1300 طن من القمح وغادر في فجر صباح اليوم.
ميناء دمياط
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