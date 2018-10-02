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بورصة وشركات
سوديك تحصد جائزة الشركة الرائدة لعلاقات المستثمرين في مصر
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 03:37 م
سوديك تحصل على جائزة المستثمرين
أخر الأخبار
سوديك تحصل على جائزة المستثمرين
بدور إبراهيم
حصلت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" على جائزة أفضل شركة رائدة لعلاقات المستثمرين في مصر لعام 2018.
وكانت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) قد قامت بالتعاون مع شركة أبحاث Extel باختيار الفائزين في فئة أفضل ممارسات علاقات المستثمرين.
كما قد تضمنت عملية الاختيار تصويتاً شمل آراء واستجابات مجتمع المستثمرين الذين تلتزم سوديك تجاههم بأعلى مستويات الشفافية والتفاعل.
و قال اندرو تارباك - رئيس جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط: "تتابع الجمعية الجهود الرائعة التي تبذلها الشركات في منطقة الشرق الأوسط لتطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين والحوكمة المؤسسية. وفي كافة فئات الجوائز هذا العام، أظهرت الشركات والمؤسسات الفائزة التزامها الواضح بتطوير مستوى جودة علاقات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط"
ومن جانبه، يضيف ماجد شريف - العضو المنتدب لشركة سوديك: "لقد تمكنت سوديك للعام الثاني على التوالي من الحصول على تلك الجائزة الرفيعة من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، باعتبارها من الشركات المصرية الرائدة في تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية، وهو ما يعكس التزامنا القوي تجاه السوق المصري، في إطار تميزنا في تقديم أفضل برامج علاقات المستثمرين في المنطقة"
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