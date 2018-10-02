منع مرتضى منصور من الظهور في الإعلام

- الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج مدحت شلبى 15 يوما











على المصرىقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، منع المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، من الظهور فى أى وسيلة إعلامية، سواء مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو مواقع إلكترونية، وعلى الأمين العام للمجلس، والجهات المختصة، تنفيذ هذا القرار.كما قرر المجلس وقف برنامج "مساء بيراميدز"، الذى يقدمه الإعلامى مدحت شلبى، لمدة أسبوعين، نظرا لما شهدته حلقتا 12 و27 سبتمبر الماضى من تجاوزات، بعدما استضاف البرنامج مرتضى منصور، الذى تلفظ بعبارات تسيء لشخصيات عامة، وللجمهور، وتخالف ميثاق الشرف الإعلامى - بحسب بيان المجلس.