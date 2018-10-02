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اقتصاد وأسواق
العربي: نستهدف تصدير منتجات تورنيدو لأوروبا
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 04:00 م
تورنيدو
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تورنيدو تستهدف التصدير 19 دولة افريقية وعربية
دعاء حسني
نظمت تورنيدو -أحد أكبر ماركات الأجهزة المنزلية بالسوق المصرية- مؤتمرًا كبيرًا بأحد فنادق القاهرة، جمع ممثلي 19 دولة إفريقية وعربية.
ويهدف المؤتمر إلى زيادة حجم الصادرات المصرية في العديد من الدول الإفريقية والعربية، إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية.
وتعد تورنيدو واحدة من الماركات الأكثر تميزًا بين المستهلكين من حيث الجودة والتكنولوجيا والسعر، والتي أصبحت منافساً قوياً لأكبر الماركات العالمية في السوق المصرية.
وأكد المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، أن الهدف من المؤتمر هو عبور حدود الدول وفتح أسواق جديدة بها، مما يوفر العملة لأجنبية وزيادة حجم الإنتاج المحلي وإنعاش الاقتصاد.
وتابع: "تصدير منتجات الأجهزة المنزلية التي تنتج على أرض مصر هو فخر لنا جميعاً".
وأكد أن من أهم الأهداف الإستراتيجية لمجموعة العربي في الفترة الحالية تعميق التصنيع المحلي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق عالمية جديدة.
وأشار العربي إلى أهمية توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية والشرق أوسطية لكونها أسواق واعدة تجذب أفضل الماركات العالمية لها, منوهاً على عزم مجموعة العربي على تصدير منتجات تورنيدو إلى القارة الأوروبية ورفع شعار صنع في مصر في كل أنحاء العالم.
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