نديم الشاعري مفاجأة ألبوم عمرو دياب الجديد

أحمد حمدي



طرح الفنان عمرو دياب ألبومه الجديد "كل حياتى"، والذي يضم مجموعة من الأغانى المميزة، تعاون خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، إلا أن أبرز مفاجآت الألبوم الجديد هو تعاون الهضبة مع الموزع الموسيقى الشاب نديم الشاعرى نجل الفنان حميد الشاعرى، وذلك من خلال أغنية "ملاك الحسن" التى حققت نجاحا كبيرا فور طرحها ولاقت ردود أفعال مميزة من خلال الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعى.



أغنية "كل حياتي" من كلمات تركي آل شيخ وألحان عمرو مصطفى، وتعزف الأغنية شكلا جديدا تماما على موسيقى الهضبة، حيث تمزج بين الموسيقى الشرقية والخليجية. ويعد تعاون الفنان عمرو دياب مع نديم الشاعرى هو الأول بينهما،



وجمعت أعمال سابقة الفنان حميد الشاعرى مع عمرو دياب، قام خلالها الأول بتلحين وتوزيع الكثير من الأغانى التى حققت نجاحا كبيرا.



ويبدأ نديم الشاعرى خلال الفترة المقبلة تعاونا مع مجموعة من المطربين، أبرزهم والده حميد الشاعرى من خلال أغنيتين فى ألبومه الجديد.