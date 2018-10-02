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ثقافة وفنون
رشيد عساف يستعد لمسلسل سيرة دم لرمضان 2019
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 03:40 م
رشيد عساف
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رشيد عساف
أحمد حمدي:
يستعد النجم رشيد عساف من جديد لإحياء قنسوة الغوري (سلطان المماليك) أمام كاميرا المخرج العالمي بيتر ويبر في الملحمة التاريخية (سيرة دم . آل عثمان) تأليف الكاتب المصري الكبير محمد سليمان عبد الملك.
والتي يرصد من خلال هذا المسلسل التحولات الكبرى لتاريخ المنطقة منذ معركة جالديران بين العثمانيين والفرس ومن ثم بين العثمانيين والمماليك في معركة مرج دابق وتقوم شركة neomedia الإماراتية الرائدة ممثلة برئيس مجلس إدارتها الإعلامي الكبير ياسر حارب بالتصدي لإنتاج هذا العمل الضخم.
ويبدأ التصوير 26 نوفمبر المقبل في تونس ليكون جاهزا للعرض على نتفلكس والمحطات العربية في رمضان 2019.
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