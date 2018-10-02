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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

ثقافة وفنون

رشيد عساف يستعد لمسلسل سيرة دم لرمضان 2019

رشيد عساف
رشيد عساف
رشيد عساف

أحمد حمدي:

يستعد النجم رشيد عساف من جديد لإحياء قنسوة الغوري (سلطان المماليك) أمام كاميرا المخرج العالمي بيتر ويبر في الملحمة التاريخية (سيرة دم . آل عثمان) تأليف الكاتب المصري الكبير محمد سليمان عبد الملك.

والتي يرصد من خلال هذا المسلسل التحولات الكبرى لتاريخ المنطقة منذ معركة جالديران بين العثمانيين والفرس ومن ثم بين العثمانيين والمماليك في معركة مرج دابق وتقوم شركة neomedia الإماراتية الرائدة ممثلة برئيس مجلس إدارتها الإعلامي الكبير ياسر حارب بالتصدي لإنتاج هذا العمل الضخم.

ويبدأ التصوير 26 نوفمبر المقبل في تونس ليكون جاهزا للعرض على نتفلكس والمحطات العربية في رمضان 2019.

ثقافة وفنون
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