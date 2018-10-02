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بورصة وشركات
عمومية القومية للأسمنت تشهد نسبة حضور 99,46%
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 02:58 م
شركة القومية للأسمنت
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شركة القومية للأسمنت
عصام عميرة
بدأت أعمال الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت، لبحث مصير استمرار الشركة من عدمه بنسبة حضور وصلت لـ99.46% نسبة الحضور.
بعدد أسهم 102.6 مليون سهم، من أصل 103.2 مليون سهم.
وقال محمد حسين رضوان، رئيس القومية للأسمنت، إن أحدث فرن في الشركة مضى على إنشائه 34 عاما.
وبدأت أعمال الجمعية باستعراض رئيس الشركة القومية نبذة تاريخية عنها، لافتا إلى أنه لديها 6 أفران منذ تأسيس الشركة، أي مضى على عملها أكثر من 60 عاما.
وأضاف أن إيقاف العمل بالشركة للفرنين 3;4 بسبب ارتفاع تكلفة الوقود لـ180 مليون جنيه شهريا.
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