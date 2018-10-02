صندوق المشروعات: نمول المنشآت المشاركة ببرنامج التصنيع المحلى

نيفين جامع 5



أحمد اللاهونى



قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن تشجيع المكون المحلي ودعم الصناعات المصرية وإحلال المنتجات المصرية بديلاً عن الواردات الأجنبية يعد هدفاً قومياً وتوجهاً أساسياً للدولة، مشيرةً إلى استعداد الجهاز لتقديم الدعم اللازم في إطار برنامج تعميق التصنيع المحلي للمنتجات النهائية والوسيطة التى يمكن تصنيعها بأيد وخامات مصرية.



وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلى اليوم، أن الجهاز لا يألو جهداً في تقديم الدعم بمختلف أشكاله لكل المشروعات، يقدم الدعم بشكل قطاعي من خلال الاهتمام بالمجمعات الصناعية المتخصصة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة أو من خلال التجمعات الإنتاجية مثل تجمع الأثاث بدمياط وتجمع السجاد الحرير بساقية أبو شعرة وتجمع الكليم بفوة وغيرهم من التجمعات.



ولفتت إلى أن الجهاز يدعم المشروعات أيضاً بشكل فردى وكذلك تقديم الخدمات التمويلية بما في ذلك الإقراض المباشر ومن خلال الجهات الوسيطة ممثلة في البنوك والجمعيات والمؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن تقديم الدعم الفنى للمشروعات بالتعاون مع الجهات الفنية المتخصصة.