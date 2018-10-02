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بورصة وشركات
البورصة تخسر 800 مليون جنيه بختام التعاملات
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 03:02 م
خسائر البورصة المصرية 55
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خسائر البورصة المصرية 55
مصطفى طلعت
خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حوالي 800 مليون جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ليغلق عند مستوى 795.8 مليار جنيه، وسط تباين في أداء المؤشرات.
وتراجع مؤشر "egx30" الرئيسي 0.45% ليصل إلى 14381 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.25% ليصل إلى 699 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقا 0.095 ليسجل مستوى 1779 نقطة.
يذكر أن البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس علي تراجع جماعي إذ هبط المؤشر الثلاثيني 1.16% عند 14446 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.08% عند 697 نقطة، والأوسع نطاقا بنسبة 1.82% ليصل إلى 1777 نقطة.
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