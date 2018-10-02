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اقتصاد وأسواق
تحديث الصناعة: سندعم المنشآت والموردين ببرنامج التعميق فنيًا
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 02:55 م
المهندس أحمد طه
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انطلاق فعاليات البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى
المهندس أحمد طه
أحمد اللاهونى
قال المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن برنامج تعميق التصنيع المحلى يعمل على محورين أساسين هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ودعم العمل الجماعى بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر إطلاق البرنامج اليوم أن أنشطة البرنامج تتضمن أيضاً توفير خدمات الدعم الفنى لزيادة تنافسية الصناعة المحلية وإعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلى المتاحة وتنفيذ أنشطة تشبيك بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين بالإضافة إلى إتاحة التمويل.
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