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اقتصاد وأسواق
ننشر أسعار رسوم التصوير بالمواقع المتحفية
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 02:44 م
المتحف المصري الكبير 0001
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دعاء محمود
تنشر "المال" لائحة وزارة الآثار الخاصة بأسعار الرسوم الهندسية والصور الفوتوغرافية للمخطوطات والخرائط والوثائق والكتب النادرة والصور بالنسبة للأجانب والمصريين والتي تنقسم كالتالي: بالنسبة لمركز تسجيل الآثار المصرية فالصورة التي مر عليها 100 عام لو كانت لغرض الاستخدام العلمي فيتم سداد 10 دولارات للأجنبي، و5 دولارات للطالب الأجنبي أما المصري بـ50 جنيهًا والطالب بـ25 جنيها.
وفي حال كانت الصورة لم يمر عليها 100 عام فالسعر للأجنبي 7 دولارات وللطالب 3.5 دولار، وبالنسبة للمصري 30 جنيها والطالب 15 جنيها، أما في حال كان الاستخدام تجاريا فالصورة التي تم تصويرها حتى عام 1900 للأجانب 100 دولار وللمصريين 1000 جينه.
وبالنسبة للصور التي تم تصويرها من عام 1951 وحتى الآن للأجانب 60 دولار للصورة الواحدة وللمصريين 500 جنيه، ثانياً مركزي معلومات متحفي القبطي والفن الإسلامي فسعر ورقة مخطوطة محفوظة علي ميكروفيلم أو صورة رقمية للأغراض التجارية والسياحية والتسويقية للأجانب 100 دولار وللمصريين 500 جنيه.
وعن أسعار قسم الأرشيف بالمتحف المصري فسعر تصوير الورقة الواحدة للوحات الزجاجية والجلاتينية التي مر عليها 100 عام للاتسخدام التجاري للمصريين 1000 جنيه وللبحث العملي 30 جنيه، وللأجانب 100 دولار للاستخدام التجاري و30 دولار للبحث العلمي.
وعن الوثائق التي مر عليها أكثر من 100 عام للمصريين 1000 جنيه للصورة الواحدة في حال الاستخدام التجاري و30 جنيها للبحث، وللأجانب 100 دولار للتجاري و 30 دولارا للبحث العلمي، أما الوثائق التي مر عليها أقل من 100 عام للمصريين 500 جنيه في حال التجاري و 10 جنيهات للبحث، وللأجانب 50 دولاراً للتجاري و 10 دولارات للبحث العلمي.
وفيما يلي صور توضيحية بلائحة الأسعار صادرة عن وزارة الدولة لشئون الآثار.
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