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اقتصاد وأسواق
السويدى يطالب بإعادة النظر فى تطبيق الضريبة العقارية على المصانع
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 02:38 م
المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية
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المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية
أحمد اللاهونى
طالب المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية وائتلاف دعم مصر، الحكومة بضرورة إعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية علي القطاع الصناعي في ظل ما قد تتسبه من اعباء اضافية تحد من قدرة القطاع على المنافسة سواء بالسوق المحلية أو التصدير خارجيا.
وأشار على هامش المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الان بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لإطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، إلى ضرورة مراجعة كل السياسات الضريبية والجمركية الموقعة علي القطاع خاصة انها تصعب من جاذبيته لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة، مطالبا بضرورة العمل علي تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي الصادر خلال العام الماضي لضمان تعظيم قدرات الصناعة الوطنية امام حركة الواردات.
وتابع السويدى أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية مطالبة بمتابعة تطبيق كل الجهات الحكومية للقانون، وكذلك العمل علي توحيد كافة المواصفات القياسية المطبقة على المنتجات الصناعية لتتواكب مع المواصفات القياسية العالمية.
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