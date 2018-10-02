بريزنتيشن تفسخ تعاقدها مع صلة الرياضية رسميا

بريزنتيشن سبورت تطلق الموسم الكروي





ياسمين فواز



تزامنا مع إعلان النادي الأهلي فسخ تعاقده مع شركة صلة الرياضية، أعلنت بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية عن فسخ التعاقد مع صلة بشكل رسمي.



وكشفت الشركة عن الخطوات في بيان رسمي جاء نصه:



بيان من شركة بريزينتيشن



قامت شركة بريزينتيشن بالتعاقد فى وقت سابق مع شركة صلة الرياضية السعودية للترخيص بإذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر والسوبر المصرى ومباريات المنتخبات الوطنية الودية خارجيا، ومنحها حقوقه الديجيتال داخل مصر وخارجها لذات المنتجات وكذلك حقوق بث 44 مباراة فقط لصالح قناة بيراميدز تي في المصرية؛ وقد تلقت شركة بريزينتيشن خطاباً مفاجاً من شركة صلة الرياضية السعودية بفسخ التعاقد من طرف واحد مع شركة بريزينتيشن متعلله بالعديد من المخالفات الواهية.

ومنذ بداية التعاقد فقد التزمت شركة بريزينتيشن التزاما كاملا بكافة بنود العقد فقد قامت برزينتيشن بتمكين شركة صلة الرياضية السعودية وقناة بيراميدز من شارة البث والمباريات حسب التعاقد وبدون اية عقبات، وذلك على عكس ما جاء فى خطاب شركة صلة من أسباب ومخالفات، حيث لم تنص بنود العقد عليها.

وبالرغم من عدم التزام شركة صلة منذ اليوم الأول للتعاقد بجدول الدفعات المالية المقررة بالعقد حيث قامت بسداد فقط نسبة لا تتعدى 25 % من قيمة الدفعة الأولى من التعاقد ولم تلتزم بسداد الدفعات التالية حتى الآن. وعليه فقد تحملت شركة بريزينتيشن اعباء مالية اضافية نتيجة عدم التزام شركة صلة وذلك بموجب التزاماتها تجاه الأندية المتعاقد معها.

وقد قامت شركة بريزنتيشن بمخاطبة شركة صلة الرياضية السعودية لأكثر من مرة عبر كافة وسائل الاتصالات المختلفة بالتنبيه عليهم بضرورة سداد الدفعات المالية المستحقة وحتى الآن لم تتلقى شركة بريزنتشين ردوداً على هذه المخاطبات، حتى فوجئت الشركة بالخطاب الأخير من قبل شركة صلة الرياضية السعودية بفسخ العقد مما أثار دهشتنا الشديدة فى تزامن هذا الخطاب بإعلان شركة صلة الرياضية السعودية فى جميع وسائل الإعلام بإلغاء وتوقف جميع التعاقدات الأخرى لشركة صلة الرياضية السعودية فى السوق الرياضى المصرى.

وبناء على ما تقدم فإن شركة بريزنتيشن تؤكد أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية التي تضمن لها الحصول على حقوقها كاملة. وجدير بالذكر أن هذا الموقف قد تكرر في وقت سابق مع مجموعة ام بي سي منذ ثلاثة أعوام ماضية ولكن لم تكن تلك المواقف إلا إثباتا لقوة مركز بريزينتيشن التجارى ولم تشكل أى أزمة استثمارية.

ومن هذا المنطلق تؤكد بريزينتيشن سبورتس طيب علاقاتها مع الأندية والحفاظ على مواردهم المالية و ذلك من منطلق الحرص التام على كافة انواع التعاون البناء للاستثمار الحقيقي والجاد في الرياضة. كما تؤكد أنها ستظل تعمل على تطوير الدوري المصري الأقوى في المنطقة العربية.

رأت شركة بريزينتيشن، رائدة صناعة كرة القدم المصرية، والمستثمر الأول فى الرياضة المصرية لزاماً عليها بضرورة إصدار بيان لتوضيح الحقائق لكل المهتمين بصناعة كرة القدم المصرية.

