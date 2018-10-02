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استثمار
القومية للأسمنت: وقف العمل بعد التعويم كان سيوفر ملياري جنيه
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 02:48 م
الشركة القومية للاسمنت
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الشركة القومية للاسمنت
عصام عميرة :
قال المحاسب صلاح مهران، المدير المالي لشركة للقومية للأسمنت، ردا على تساؤل الجهاز المركزى عن سبب إيقاف الأفران، إنه لو تم إيقاف الأفران فور تعويم الجنيه مباشرة لوفرت الشركة 2 مليار جنيه من فاتورة الدين لشركة الغاز.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للشركة، لحسم استمرارها من عدمه، في ضوء تقرير اللجنة الاستشارية التي توصي بغلقها لعدم جدواها الاقتصادية .
وقال رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، محمد حسين رضوان، إن الشركة حققت إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي وذلك مقابل 1.6 مليار جنيه فى عام 2016/2017.
وأضاف أن نسبة الخسائر المرحلة وصلت إلى 2.5 مليار جنيه.
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