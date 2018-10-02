القومية للأسمنت: وقف العمل بعد التعويم كان سيوفر ملياري جنيه



عصام عميرة :







قال المحاسب صلاح مهران، المدير المالي لشركة للقومية للأسمنت، ردا على تساؤل الجهاز المركزى عن سبب إيقاف الأفران، إنه لو تم إيقاف الأفران فور تعويم الجنيه مباشرة لوفرت الشركة 2 مليار جنيه من فاتورة الدين لشركة الغاز.





جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للشركة، لحسم استمرارها من عدمه، في ضوء تقرير اللجنة الاستشارية التي توصي بغلقها لعدم جدواها الاقتصادية .





وقال رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، محمد حسين رضوان، إن الشركة حققت إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي وذلك مقابل 1.6 مليار جنيه فى عام 2016/2017.





وأضاف أن نسبة الخسائر المرحلة وصلت إلى 2.5 مليار جنيه.



