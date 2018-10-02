سيدي كرير تتقدم بعرض لشراء أرض الإسكندرية للفيبر

مصطفى طلعت:



تقدمت شركة "سيدي كرير" للبتروكيماويات بعرض لشراء أرض مملوكة لشركة الإسكندرية للفيبر – تحت التصفية.



وقالت "سيدي كرير" في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة اليوم، إنها حصلت على عدم ممانعة من مساهمي الإسكندرية للحصول على قطعة الأرض.



وأضافت :"لم يتم التوقيع على أي اتفاقيات أو عقود، إذ أن الموضوع لايزال في إطار الدراسة والمفاوضات".





