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بورصة وشركات
سيدي كرير تتقدم بعرض لشراء أرض الإسكندرية للفيبر
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 02:54 م
شركة سيدي كرير للصناعات البتروكيماوية
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شركة سيدي كرير للصناعات البتروكيماوية
مصطفى طلعت:
تقدمت شركة "سيدي كرير" للبتروكيماويات بعرض لشراء أرض مملوكة لشركة الإسكندرية للفيبر – تحت التصفية.
وقالت "سيدي كرير" في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة اليوم، إنها حصلت على عدم ممانعة من مساهمي الإسكندرية للحصول على قطعة الأرض.
وأضافت :"لم يتم التوقيع على أي اتفاقيات أو عقود، إذ أن الموضوع لايزال في إطار الدراسة والمفاوضات".
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