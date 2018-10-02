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بورصة وشركات
فاروس يخفض القيمة العادلة لسهم النساجون
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 02:18 م
النساجون الشرقيون
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النساجون الشرقيون
منى عبدالباري:
خفض بنك استثمار فاروس القيمة العادلة لسهم النساجون الشرقيون إلى 14.6 جنيه، مقارنة بـ 19.8 جنيه سابقا، بضغط ارتفاع التكاليف بسبب زيادة أسعار البولي بروبلين ومحدودية قدرة الشركة على تمرير هذه الزيادات للمستهلكين، إلا أن بنك الاستثمار أوصى في الوقت نفسه بزيادة الوزن النسبي للسهم في محفظة الاستثمارات في ضوء تمتعه بـ3 مؤشرات تدفعه للصعود مستقبلا.
وشملت هذه العناصر عمليات البيع الأخيرة التي ضغطت على سعر السهم، والتي سيتبعها عمليات شراء تصعد بالسعر، وتوقعات تراجع أسعار البولي بروبلين مجددا من مستويات 1270 دولار للطن إلى 1168 دولار للطن، إضافة مستويات توزيع أرباح جذابة على السهم تصل إلى 15%.
ويتسبب تركيز النساجون على حصتها السوقية في الضغط على هوامش الأرباح، حيث تقترن القدرة التنافسية للشركة في صناعة السجاد، بالإبقاء على حصتها السوقية، وهو ما يؤدي للضغط على هوامش الأرباح، بسبب ارتفاع المصروفات والتكلفة"، وفقا لبنك الاستثمار.
وشهدت ربحية النساجون الشرقيون اتجاها تراجعيا في 2018 نتيجة ارتفاع أسعار البولي بروبلين، واتجاه المنتجين الأتراك لزيادة الأسعار في ضوء الضغوط التي تتعرض لها عملة بلادهم.
وخلال النصف الأول من 2018 سجلت أرباح النساجون المجمعة تراجعا 31.3% على أساس سنوي، حيث بلغت أرباحهاالنصفية 326.38 مليون جنيه، مقابل 475.03 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
ومع ذلك توقع "فاروس" تحسن هوامش ربحية النساجون في ضوء ترجيحاته تراجع أسعار البولي بروبلين من 1300 دولار للطن في أول 9 أشهر من 2017، إلى 1160 دولار للطن عام 2022 (نهاية فترة التوقعات)، في ضوء إجماع الأسواق على اتجاه أسعار النفط للهبوط إلى 68.4 دولار/للبرميل في نهاية فترة التوقعات.
ويرى بنك الاستثمار إن العوامل السابقة ستٌترجم في هوامش الأرباح نسبتها 12.4%، و إيرادات 9.2% بحلول 2022، وهو أعلى من مقدراته بنسبة 8.5% لهوامش الأرباح، و5.3% للإيرادات بنهاية العام.
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