أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

منتجو ومصدرو التمور يقرون 5 توصيات للنهوض بالقطاع

التمور الجزائرية
التمور الجزائرية
أخبار متعلقة
small-img
وزير الصناعة: بدء مهرجان التمور بسيوة فى نوفمبر
small-img
قابيل: تنفيذ مشروع لزراعة وتصنيع التمور باستثمارات سعودية
small-img
قابيل: 70% زيادة في صادرات التمور خلال الربع الأول من 2018
التمور الجزائرية


الصاوى أحمد

تلقى الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريراً حول نتائج وتوصيات ورشة عمل "مستقبل إنتاج وصناعة التمور في مصر"  والتى شارك فيها كبار مزارعي ومنتجي ومصنعي ومصدري التمور في مصر، والتي تمت إقامتها بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، وتحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بقاعة مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة بمركز البحوث الزراعية.

وأكدت الدكتورة سلوى عبد الصمد مقرر ورشة العمل والباحث الرئيسي لمشروع استراتيجية الإدارة المتكاملة لمزارع نخيل البلح، أنه تم الحرص على ان تضم ورشة العمل عدد كبير من المعنيين بإنتاج وصناعة وتصدير التمور في مصر، للنهوض بها وتنميتها، بما يساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد.

وبحسب التقرير أكد المشاركون على ضرورة تنظيم ورش عمل حول القيمة الغذائية للتمور، لتوعية المواطنين بها حيث يقوم علي تلك الورش اطباء متخصصون في التغذية، فضلا عن وضع مرجع علمي يتم تدريسه فى كليات الطب أسوة بالمرجع الخاص بالقيمة الغذائية للزيتون.

ونبه المشاركون من منتجي ومصدري التمور الي أهمية استحداث معهد لدراسات النخيل يتبع جامعة الوادي الجديد، لافتين الي ان ذلك سيكون له عظيم الأثر في النهوض بانتاج التمور، كذلك يتم العمل على تدريب كوادر في تخصصات مختلفة وليس بساتين فقط، بحيث تشمل التجارة والترويج  والتعبئة والهندسة فضلا عن اللوجيستيات.

وأشاروا الى امكانية انشاء مزرعة نموذجية حديثة يتم من خلالها  نشر الممارسات الزراعية الحديثة في مجال التمور من تسميد وتعليم والمقننات المائية.

وشملت قائمة المشاركين في ورشة العمل والذين وقعوا على تقرير التوصيات: الحاج محمود الشاذلي رئيس الجمعية التعاونية لمنتجي التمور بالوادي،  والدكتور عادل الغندور، فضلاً عن نقيب المهندسين الزراعيين بالوادي الجديد، كذلك  ممثلين عن جمعية "هيا"، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومعهد التخطيط القومي، ومركز الصناعات الغذائية، وممثلين لكبرى مصانع التمور فى محافظتي الوادي الجديد ومطروح والواحات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا