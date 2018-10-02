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اقتصاد وأسواق
دورة تدريبية للعاملين بالقوى العاملة بالإسماعيلية على تطوير الذات
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 03:06 م
تدريب العاملين بالقوي العاملة علي تطوير الذات
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تدريب العاملين بالقوي العاملة علي تطوير الذات
دعاء حسني
نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، دورة تدريبية بعنوان: "تطوير الذات"، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان.
يأتي ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتنمية قدرات ومهارات العاملين واستثمار طاقاتهم، بما يعود بالنفع على المجتمع.
وتناولت محاورها احتراف التواصل وأثره في تطوير إدارة خدمة المواطنين، ومهارات حل المشكلات وتأثيرها في القدرة على إتخاذ القرار السليم، والوطن بين التوطين والتطوير.
وشهدت الدورة إقبالاً إستثنائيًا من العاملين الذين طالبوا بتكرار هذه الدورات التدريبية في مجال التنمية البشرية، خاصة على أيدي الكوادر المتميزة من المدربين.
حاضر في الدورة خبير التنمية البشرية الدكتور سمير غنيم استشاري التنمية وتطوير الموارد البشرية بهيئة الأمم المتحدة، ومدير عام المكتب الاقليمي للأونروا "هيئه غوث اللاجئين" ، وخبير التدريب والتطوير بمكتب اليونسكو، ومستشار مشيخة الأزهر للتدريب والتطوير، وأستاذ الإدارة بأكاديمية الشرطة، ومدير عام اختبارات توفل الإنجليزية.
وقدم ياسر سعيد مدير المديرية الشكر والتقدير للمحاضرين باسم جميع العاملين بالمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.
وزارة القوى العاملة والهجرة
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