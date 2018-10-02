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605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

محافظ مطروح يتابع أعمال التطوير بحى الزهور

محافظ مطروح يتابع أعمال التطوير بحى الزهور
محافظ مطروح يتابع أعمال التطوير بحى الزهور
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محافظ مطروح يتابع أعمال التطوير بحى الزهور


معتز محمود

قام اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح يرافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام ومحمد جابر رئيس مدينة مرسى مطروح بجولة تفقدية لكل الأعمال التى تستهدف تطوير وتجميل الحى حضارياً.

وتأتى الجولة استمراراً لمتابعة أعمال تطوير منطقة حى الزهور بالكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح. 

 ووجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمديرية الإسكان ومجلس مدينة مرسى مطروح لمراجعة عمارات الكيلو 4 القديمة والوقوف على حالتها من خلال اللجنة الهندسية  حفاظاً على حياة المواطنين.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة لمراجعة كل الأعمال التى تمت بالحى، مع تواجد جميع المسئولين عن تنفيذ أعمال التطوير والتجميل سواء من الإضاءة والدهانات وتمهيد الطرق وإزالة التعديات مع الوقوف على الأعمال التى لم تستكمل، مشدداً على توقيع أقصى عقوبة على المقصرين فى أداء أعمالهم.
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