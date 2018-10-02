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نقل وملاحة
وكالة سلامة الطيران الأوروبية تعتمد إيرباص A321neo
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 03:19 م
ايرباص
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طائرة إيرباص
دعاء محمود
أعلنت شركة إيرباص، أن المشغلين للنسخة الأكثر مدى ومرونة من طائرة A321neo – طراز A321LR – أصبحوا على مقربة من بدء تشغيل رحلات "المدى البعيد" Long Range، بعدما حصلت الطائرة والتي تشمل ٣ خزانات إضافية في الجزء السفلي من هيكلها، على اعتماد كلاً من وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA، وإدارة الطيران الفيدرالي FAA، بما في ذلك عمليات المدى التشغيلي البعيد ETOPS.
وأضافت الشركة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا الإنجاز الأخير معززاً للخيارات الجديدة لإمكانات طائرة A321neo والتي ستمكن طراز A321LR من التحليق وعلى متنها 206 مسافرين لما يصل إلى ٤٠٠٠ ميل بحري، مع وقود إضافي في 3 خزانات إضافية في الجزء السفلي من هيكل الطائرة، مما يمكنها من الطيران لمسافات عابرة للمحيط الأطلسي.
ويتضمن اعتماد A321LR الموافقة على التغيير الرئيسي، لإضافة ما يصل إلى ثلاثة خزانات إضافية في الجزء السفلي من هيكل الطائرة، في طراز A321neo مع أنظمة الوقود المتعلقة والتعزيزات الهيكلية لخفض وزن جسم الطائرة.
إضافة إلى اعتماد خيار "مقصورة إيرباص فليكس ACF" في طائرةA321neo والتي تتضمن تعديل هيكل جسم الطائرة مع ترتيبات جديدة للباب مع قدرة أكبر للإقلاعMOTW تصل إلى 97 طناً.
ويمثل تعديل "مقصورة إيرباص فليكس ACF" المعيار الأساسي لتسليم كافة طائرات A321neo بدءاً من عام 2020، وبذلك تكون إمكانية تقديم أكبر وزن الإقلاع MOTW والقدرة على تركيب ما يصل إلى ثلاثة خزانات أضافية خياراً متاحاً لجميع العملاء.
وبإمكان العملاء اختيار خاصية إضافة الخزانات قبل التصنيع لتزويد الطائرة بنظام موسع لإدارة الوقود، إضافة إلى التعزيزات الهيكلية اللازمة لتدعيم الخزانات الإضافية.
يشار إلى أن القدرة على إضافة أو إزالة الخزانات الإضافية، إلى جانب "مقصورة إيرباص فليكس ACF" والقدرة على تقديم ٩٧ طناً كأقصى وزن الإقلاع MOTW واعتماد كلاً من وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA وإدارة الطيران الفيدرالي FAA يمنح شركات الطيران مرونة غير مسبوقة لتصميم إعدادات المقصورة وكثافة المقاعد وقدرات الشحن وكميات الوقود وتحديد الوجهات.
إيرباص
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