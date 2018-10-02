فرص عمل في شركات غذائية وأدوية وإلكترونية براتب حتى 3500 جنيه

دعاء حسني:



تنشر"المال" عبر تقريرها الخدمي اليومي، فرص العمل المتاحة داخلياً، حيث عرضت عدد من الشركات المتخصصة في قطاعات الصناعات الغذائية والإلكترونية والأدوية، فرص عمل بالمبيعات برواتب بين 2000 إلي 3500 جنيه.



وأعلنت شركة لاكتاليس والتي يتبعها عدة علامات تجارية بينها لاكتيل وطعمة ونستلة وسيليا، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكتروني، عن حاجتها لـ25 موظفة للعمل كمندوبة مبيعات خارجية، بمقر الشركة بالإسكندرية.



وقالت إن ضمن الاشتراطات المطلوبة، أن تكون المتقدمات حاصلات علي مؤهل متوسط، أعمارهم بين 21 -35 سنة، وتقبل الشركة الخريجين بدون سابق خبرة، إضافة إلي ضرورة إلمامهم بأساسيات اللغة الإنجليزية وبرامج الحاسب الآلي، براتب بين 2500-3500 جنيه، وتقدم الشركة عمولة مبيعات مميزة ومواصلات علي حساب الشركة.



وأعلنت شركة سيليكت للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن حاجتها لإخصائي مبيعات داخلية متخصص في بيع الأجهزة الإلكترونية والموبايل، للعمل بمقريها بالمعادي والتجمع الخامس، وذكرت من شروط الوظيفة، أن يكون المتقدم من الذكور عمره بين 22-32 سنة، حاصل علي مؤهل عالي بسنوات خبرة بين 1-3 سنوات، وجيد في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، مقابل راتب 2160 جنيها، إضافة إلي عمولات تصل إلي 1500 جنيه، ومواعيد العمل من 9 صباحا إلي الـ5 مساء.



وذكرت شركة كاربيتشر، للصناعة ومقرها مدينة نصر، عن حاجتها لـ4 من موظفيها للعمل في المبيعات داخلها، ومن بين شروط شغل الوظيفة ، أن يكون من المتقدم من الذكور، عمره بين 25-40 سنة، وحاصل علي مؤهل عالي، ولديهم عامين من الخبرة في المجال، ويجيد اللغة الانجليزية، وجيد ببرامج المايكروسوفت أوفيس، ويشترط أيضا مظهر جيد ولباقة في التعامل ، وذلك مقابل راتب بين 2500-3000 جنيه بالإضافة إلي عمولة إضافية. كما أعلنت سلسلة صيدليات "ايفا فارما" للأدوية ومقراتها الجيزة والدقي والعجوزة والسادس من أكتوبر، عن حاجتها لـ3 من الإناث للعمل في المبيعات بمقارها، وأعمارهم بين 23 و30 سنة، وإشترطت الإلمام باللغة الإنجليزية وبرامج المايكروسوفت أوفيس، براتب قابل للتفاوض، وساعات العمل من 2 ظهراً حتي الـ10 مساء.