البرلمان يعلن سحب الحكومة مشروع قانون رسوم التوثيق والسجل العيني

ياسمين فواز

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ىأن الحكومة أخطرت البرلمان، بسحب مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر ونظام السجل العينى





جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال.





وأخطر المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، البرلمان اليوم، بقيام مجلس الوزراء بسحب مشروع القانون الذى يعدل القانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام قرار بقانون لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 نظرا لتنظيم أحكامه فى مشروع قانون جديد.





وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأنه قام بإخطار اللجان المختصة بقيام الحكومة بسحب مشروع القانون.