EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
البرلمان يعلن سحب الحكومة مشروع قانون رسوم التوثيق والسجل العيني
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 02:01 م
رئيس الحكومة في البرلمان
أخر الأخبار
رئيس الحكومة في البرلمان
ياسمين فواز
أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ىأن الحكومة أخطرت البرلمان، بسحب مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر ونظام السجل العينى
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال.
وأخطر المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، البرلمان اليوم، بقيام مجلس الوزراء بسحب مشروع القانون الذى يعدل القانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام قرار بقانون لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 نظرا لتنظيم أحكامه فى مشروع قانون جديد.
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأنه قام بإخطار اللجان المختصة بقيام الحكومة بسحب مشروع القانون.
مجلس النواب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا