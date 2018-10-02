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سيـــاســة
السيسي يرفض قانون التجارب السريرية
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 02:10 م
السيسي
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البرلمان يعلن سحب الحكومة مشروع قانون رسوم التوثيق والسجل العيني
60 تشريعا جديدا على مائدة البرلمان
السيسي
ياسمين فواز:
تلقى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خطابا من رئيس الجمهورية، اعترض خلاله الرئيس على بعض مواد قانون البحوث الإكلينيكية والمعروف باسم "التجارب السريرية".
وأشار الرئيس في خطابه، إلى أنه تابع بنفسه عمليات الشد والجذب أثناء مناقشة هذا التشريع المهم، مشيرا إلى أن من يحكم الجميع هو الدستور، الذي كفل في مادته 23 حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة، وأن الدولة تكفل رعاية الباحثين لنهضة البحث العلمي.
ولفت خطاب الرئيس، إلى أن المادة 60 من الدستور تنص على أن لجسد الإنسان حرمة ويحظر الاتجار به أو إجراء تجربة علمية عليه إلا بالموافقة الموثقة منه.
وأشار إلى أن مشروع القانون بعد الرجوع للهيئة الاستشارية برئاسة الجمهورية، تبين أن هناك 8 مواد بمشروع قانون البحوث الإكلينكية هي ( 4- 5 - 9 - 11- 19 - 20 - 22).
وأوضح الخطاب أن إعادة التشريع الذي وافق عليه البرلمان في مايو الماضي، لاقى اعتراضا أوساط علمية وطبية، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر فيه، مشيرا إلى أن حظر إرسال عينات مصرية للخارج يتعارض مع حرية البحث العلمي ويتيح فحصها على أجهزة قد لا تكون موجودة في الداخل.
وطالب السيسي في خطابه، لفتح مجال أكثر للمناقشة حول المواد الخلافية بين الجهات ذات الصلة بهدف حماية منظومة البحث العلمي، ولعدم إتاحة الفرصة للمتربصين في إثارة البلبلة.
وأوضح الدكتور علي عبد العال، أن اعتراض الرئيس على هذا التشريع، يؤكد المناخ السياسي الصحي الذي تعيشه مصر، مشيرا إلى أن هذا التشريع كان مسار جدل كبير داخل لجنة الشئون الصحية، وكان مفترض أن يمر على لجنة التعليم والبحث العلمي.
وقال: "يحمد لرئيس الجمهورية أنه مارس حقه الدستوري في الاعتراض على هذا القانون، وأن يستهدف لتفعيل الدستور في هذا القانون".
وأعلن علي عبد العال، إحالة اعتراض رئيس الجمهورية وأسبابها إلى اللجنة العامة للمجلس فور تشكيلها لدراسة المشروع المعترض عليه، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
وقال: كلي ثقة بأن اللجنة العامة والمجلس سيوليان الأسباب التي جاءت في اعتراض رئيس الجمهورية عناية تامة ليخرج التشريع في صورته التامة، وفق أحدث المعايير الحاكمة للبحث العلمي، وتابع علي عبد العال: حسنا فعل الرئيس، ويحمد اعتراضه على هذا التشريع واستخدام حقه الدستوري.
مجلس النواب
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