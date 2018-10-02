تباين مؤشرات البورصة حتى منتصف التعاملات

مصطفى طلعت:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة من الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط ضغط بيعي للمستثمرين المصريين.



وهبط مؤشر "egx30" الرئيسي 0.31% ليصل إلى 14401 نِقطة، بينما ارتفع مؤشري "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.42% ليسجل 699 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا 0.14% إلى مستوى 1780 نقطة.



يذكر أن البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس علىت تراجع جماعي إذ هبط المؤشر الثلاثيني 1.16% عند 14446 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.08% عند 697 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.82% ليصل إلى 1777 نقطة.



