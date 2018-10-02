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تأميـــن
تعرف علي التشكيل الجديد لمجلس إدارة الدلتا للتأمين
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 01:09 م
الدكتور عادل موسي رئيس مصر للتأمين السابق
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الدكتور عادل موسي رئيس مصر للتأمين السابق
كتب-
ماهر أبو الفضل
:
وافقت الجمعية العمومية لشركة الدلتا للتأمين في إجتماعها أول أمس الأحد، الذي أعقبه إجتماعا لمجلس الإدارة، علي تعيين الدكتور عادل موسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة مصر للتأمين- إحدي الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين-، رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوها المنتدب، ممثلا عن الشركة القابضة المصرية الكويتية ، بديلا عن السيد الجوهري رئيس مجلس الادارة السابق ، الذي حل في التشكيل الجديد لمجلس الادارة في منصب نائبًا غير تنفيذيًا لرئيس مجلس الإدارة ، وممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار.
ووافق مجلس ادارة الدلتا علي تعيين سعيد عادل محمود الألفي نائبا لرئيس مجلس الإدارةغير تنفيذي وممثلا عن الشركةالقابضة المصرية الكويتية.
وضم مجلس إدارة الدلتا للتأمين في تشكيله الجديد 6 أعضاء هم مدحت حامد حسن بنه عضوا ممثلا عن الشركة القابضة المصرية الكويتية ، ومحمد الناصر السيد السيد الجوهرى ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار ، وهانى يوسف عزام ممثلا عن الشركة القابضة المصرية الكويتية ، بالاضافة الي محمد ياسين محمد الحمزاوى عن نفسه ، ومحمد هانى عبد العزيز سيف النصر مستقل ، وأسامه عبد المنعم صالح عضو مجلس إدارة مستقل.
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