بورسعيد تشهد فعاليات المؤتمر السنوى الثانى للمسئولية المجتمعية



أمانى العزازى



افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المؤتمر الثاني للمسئولية ابمجتمعية بالمحافظات اليوم الثلاثاء بمدينة بورسعيد.



قال حسن مصطفى رئيس الملتقي السنوى، إن المؤتمر يناقش أساليب تكامل المثلث الذهبى للتنمية بعناصرها الثلاثة القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة، لافتا الى أن خطط التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ تركز على تحقيق التنمية المتوازنة وإضافة عواصم جديدة لمصر من الأقاليم.



فيما أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن التنمية المستدامة اساسها المواطن وتأتى التعليم والصحة على قائمة اهم عناصر تلك التنمية، وتم فى هذا الصدد إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سى وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.



ولفت إلى أن بورسعيد نجحت فى تحقيق تنمية حقيقية بتنفيذ ٣مناطق صناعية ومنطقتين لوجستيتين، بالاضافة الى تحسين التربة بمنطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد ومنحها للشباب للاستصلاح الزراعى.



وقال المحافظ إن البنك الدولى أعطى مصر تأشيرة انطلاق الاستثمارات بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى.