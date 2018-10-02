EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
تحالف استثمارى يؤسس مدينة طبية بقيمة 15 مليار جنيه
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 12:52 م
محمد القلا
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
القاهرة للاستثمار: 15 مليار جنيه تكلفة إنشاء المدينة الطبية
إنشاء مدينة طبية عالمية بمطروح على مساحة 370 فدانًا
افتتاح معهد حلمى للعلوم الطبية بمدينة زويل
محمد القلا 2
شريف عمر وأسماء السيد:
يعتزم تحالف استثمارى مكون من شركة المصريين للرعاية الصحية، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، ومستثمرون أجانب، إنشاء مدينة طبية متكاملة بمدينة بدر، باستثمارات إجمالية 15 مليار جنيه.
وقال حسن القلا، رئيس شركة المصريين للرعاية الصحية، إن التحالف يضم مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب، ويتوزع هيكل الملكية بواقع %10 لشركته، و%15 للقاهرة للاستثمار، علماً بأن «المصريين» تتبع «الفائدة»، بما يعنى أن الأخيرة تسيطر على %25 من المشروع بشكل مباشر، وغير مباشر.
وأشار القلا فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن المدينة ستقام على مساحة 110 أفدنة بمنطقة بدر، باستثمارات إجمالية 15 مليار جنيه، فى حين تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منها نحو 3 مليارات جنيه، ومن المتوقع بانتهائها خلال عامين من بدء تنفيذها، على أن يتم تدبير التمويل من الموارد الذاتية للمؤسسين، والاقتراض البنكى.
وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمدينة الطبية تقارب 2000 سرير، بما يجعلها فى صدارة المستشفيات بمنطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن تأسيسها يأتى فى إطار خطط القاهرة للاستثمار فى تأسيس كلية طب بشرى بجامعة بدر.
فيما قال محمد القلا، العضو المنتدب بالقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، على هامش احتفالية البورصة أمس ببدء التداول على سهم الشركة، إن الخطط المستقبلية تشمل طرح نسبة من أسهم المدينة الطبية فى البورصة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا