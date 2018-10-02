تحالف استثمارى يؤسس مدينة طبية بقيمة 15 مليار جنيه

محمد القلا 2

شريف عمر وأسماء السيد:



يعتزم تحالف استثمارى مكون من شركة المصريين للرعاية الصحية، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، ومستثمرون أجانب، إنشاء مدينة طبية متكاملة بمدينة بدر، باستثمارات إجمالية 15 مليار جنيه.



وقال حسن القلا، رئيس شركة المصريين للرعاية الصحية، إن التحالف يضم مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب، ويتوزع هيكل الملكية بواقع %10 لشركته، و%15 للقاهرة للاستثمار، علماً بأن «المصريين» تتبع «الفائدة»، بما يعنى أن الأخيرة تسيطر على %25 من المشروع بشكل مباشر، وغير مباشر.



وأشار القلا فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن المدينة ستقام على مساحة 110 أفدنة بمنطقة بدر، باستثمارات إجمالية 15 مليار جنيه، فى حين تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منها نحو 3 مليارات جنيه، ومن المتوقع بانتهائها خلال عامين من بدء تنفيذها، على أن يتم تدبير التمويل من الموارد الذاتية للمؤسسين، والاقتراض البنكى.



وأوضح أن الطاقة الاستيعابية للمدينة الطبية تقارب 2000 سرير، بما يجعلها فى صدارة المستشفيات بمنطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن تأسيسها يأتى فى إطار خطط القاهرة للاستثمار فى تأسيس كلية طب بشرى بجامعة بدر.



فيما قال محمد القلا، العضو المنتدب بالقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، على هامش احتفالية البورصة أمس ببدء التداول على سهم الشركة، إن الخطط المستقبلية تشمل طرح نسبة من أسهم المدينة الطبية فى البورصة.