مخزون «الشرقية للدخان» مهدد بالبيع فى المزاد العلنى

الإدارة طلبت من الوزارة وقف التنفيذ.. و"شعبة المعسل": لابد من العودة للنظام القديم





أحمد اللاهونى وعصام عميرة:

تقدمت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، بطلب لوزير المالية، الدكتور محمد معيط، لإلغاء أو تعديل القرار 489 لسنة 2011، الخاص بقصر مدة تخزين التبغ إلى عام، بدلاً من 3 أعوام.

ونص القرار على الالتزام بتخزين الدخان الخام بالأماكن المخصصة لمدة لا تتجاوز عامًا، اعتبارًا من تاريخ وروده.

وطالب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، وزارة المالية بوقف تفعيل القرار الذى بدأت جمارك الإسكندرية فى تنفيذه خلال يوليو الماضى، دون إخطار الشرقية للدخان، رغم صدوره قبل 7 أعوام.

وقال فى تصريحات على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة الأحد، إن مخزون الشرقية للدخان مهدد بالحجز عليه، وبيعه فى المزاد العلنى من قبل جمارك الإسكندرية، بسبب هذا القرار.

وأضاف أن القرار يؤثر على تأمين مخزون الشركة الإستراتيجي، مشيرًا أنها تحصل على التبغ بجميع أنواعه، بأسعار أقل من الشركات الأخرى، بسبب تعاقدها على كميات كبيرة.

ولفت إلى أن الشركة تستهلك سنويًا نحو 55 ألف طن تبغ بأسعار تنافسية تتراوح بين 3.5 و4.25 دولار، مقارنة بنحو 7 دولارات للشركات المنافسة.

وذكر أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية دخلت مع «إيسترن» فى المفاوضات التى تجريها مع الجهات الرسمية لمحاولة تعديل القرار، لافتًا إلى أن لدى الشركة مخزون إستراتيجى يكفى 12 شهرًا.

من جهته، أوضح السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن وزارة المالية اتخذت قرارها بقصر مدة تخزين التبغ لثلاثة أسباب رئيسية، أولها تحصيل رسوم سنوية على واردات الخام، خاصة أنها فى حاجة لتحسين عوائدها والثانى هو مدى صلاحية التخزين طوال هذه الفترة التى قد تسبب تعفن وتسوس التبغ، أما الثالث فيعود إلى أن «الجمارك» لا تسمح بتخزين البضائع خارج مستودعاتها أكثر من 6 أشهر، واستثنت التبغ بمدة سنة.

وأكد أن عدم تنفيذ القرار طوال مدة 7 سنوات الماضية يعتبر «غلطة موظفين» وفقا لتعبيره، مشيرًا إلى أن غالبية الدول لا تسمح بتخزين التبغ لفترة أكثر من 12 شهرًا.

ولفت إلى أن المصلحة تدرس حاليًا الطلبات المقدمة إليها من الشركة الشرقية ومصانع المعسل، لاتخاذ اللازم.

يشار إلى أن شعبة صناعة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات كانت قد خاطبت رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية فى سبتمبر الماضى، بضرورة وقف تطبيق القرار 489 لسنة 2011.

وتساءل إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والمعسل، لماذا تم تفعيله فى الوقت الحالى، رغم صدوره فى 2011، مؤكدًا أنه سيلحق ضرراً كبيراً بالشركات.

وطالب وزير المالية بتعديل القرار، والعودة للعمل بمدة التخزين القديمة وهى 3 سنوات.