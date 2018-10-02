«القومية للأسمنت».. نهاية رحلة أم محاولة للإنقاذ؟

■ عمومية حاسمة اليوم.. بعد 62 عاما من تأسيسها

■ الشركة تحصل على %48 فى «الأداء» والمقاييس العالمية تتطلب أكثر من %70 ■ جميع المؤشرات تشير إلى الغلق.. ولجنة برلمانية تحاول التأجيل

أسماء السيد وعصام عميرة:



بينما تعقد جمعية عمومية حاسمة اليوم، لتحديد مصير شركة القومية للأسمنت التى تأسست منذ 62 عاما، أكد الدكتور سيد الطيب، رئيس اللجنة الهندسية المشكلة لدراسة الموقف الفنى والمالى للشركة، وجدوى استمرار تشغيلها فى موقعها الحالى، عن أن اللجنة خلصت إلى عدم جدوى ضخ أموال جديدة فى الشركة، فى ظل الظروف الحالية.



وأشار إلى أن مؤشر تقييم الأداء الخاص بالشركة بلغ %48 فى حين أن مؤشرات تقييم الأداء العالمية توصى بأن الشركة التى تحصل على أقل من %70 تعتبر خاسرة.



وقال إن العمالة الموجودة فى «القومية للأسمنت» تعادل 6 أضعاف المحددة لإنتاج 3 ملايين طن سنويا، وتتحمل إدارة الشركة أجور 2300 عامل زائد منذ 22 عاما، بإجمالى 356 مليون جنيه، وهناك تعاقدات مع مشغل خارجى يحصل على 400 مليون جنيه.



وأضاف أن من أبرز مواطن الخلل الرئيسية فى الشركة، عدم اكتمال عملية التطوير الأخيرة، التى تكلفت 1٫2 مليار جنيه، ولم تكن ذات جدوى لعدم شمولها للبنية التحتية، مشيرا إلى أنه تم تطوير خط وترك الآخر المكمل للصناعة بالمعدلات القديمة التى لاتستوعب تحديث الخط الأول، الأمر الذى أدى إلى مضاعفة استهلاك الغاز وزيادة الخسائر والتكلفة الإنتاجية.



وأوضح أن الدراسة خلصت إلى أن «القومية للأسمنت» تحتاج إلى 3.7 مليار جنيه لتطوير وإنشاء بنية تحتية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 3٫2 مليون طن سنويا، على أن تصل معدلات الخسائر إلى 400 مليون جنيه، بخلاف فوائد الدين وأقساطه والتى تصل إلى 700 مليون جنيه.



وأكد «الطيب» أن معظم شركات الأسمنت لديها ضغوط أدت إلى تقلص أرباحها وزيادة معاناة الصناعة.



وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والوقود وتكلفة النقل والتعويم، أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الطن، التى كانت تبلغ نحو 40 دولارا فى 2012 بما يعادل 200 جنيه، فى حين تصل حاليا 42 دولارا بما يعادل 800 جنيه.



وكشف عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن محاولة اللجنة إلغاء أو تأجيل عقد الجمعية العمومية للقومية للأسمنت لحين الاجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.



وقال - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - إن اللجنة تواصلت بشكل رسمى مع وزير قطاع الأعمال لعقد اجتماع قريب وتأجيل انعقاد الجمعية العمومية.



وأوضح أن السيناريوهات المتوقعة للجمعية العمومية المرتقبة اليوم، لن تخرج عن 3 بدائل، أولها : مناقشة جدول الأعمال التقليدى، وثانيها : اتخاذ القرار النهائى بالتصفية، وثالثها : تأجيل الانعقاد حتى إشعار آخر.



ولفت إلى أن وضع الشركة فى حاجة إلى دراسة جديدة كاملة ومفصلة بخلاف الدراسات التى انتهت جميعها إلى أن الحل الأمثل هو تصفية الشركة.



وأشار إلى أن هدف الاجتماع بوزير قطاع الأعمال هو محاولة شرح الوضع والنقاش بشكل رسمى على خلاف التصريحات التى تمت سابقًا، ومحاولة فهم ماذا بعد التصفية؟ إن كانت هى الحل الأمثل.



وتابع: «إضافة إلى مناقشة ما إن كان تقليل تكلفة الوقود وجدولة الديون وتقليل الخسائر سيخلق نوعًا من الأمل حول استمرارية الشركة».

ولفت إلى أن الوضع منذ 5 أعوام كان فى الإمكان السيطرة عليه، سواء من خلال عدم منح تراخيص لشركات جديدة أو تغيير المنظومة الإدارية. أسماء السيد وعصام عميرة:بينما تعقد جمعية عمومية حاسمة اليوم، لتحديد مصير شركة القومية للأسمنت التى تأسست منذ 62 عاما، أكد الدكتور سيد الطيب، رئيس اللجنة الهندسية المشكلة لدراسة الموقف الفنى والمالى للشركة، وجدوى استمرار تشغيلها فى موقعها الحالى، عن أن اللجنة خلصت إلى عدم جدوى ضخ أموال جديدة فى الشركة، فى ظل الظروف الحالية.وأشار إلى أن مؤشر تقييم الأداء الخاص بالشركة بلغ %48 فى حين أن مؤشرات تقييم الأداء العالمية توصى بأن الشركة التى تحصل على أقل من %70 تعتبر خاسرة.وقال إن العمالة الموجودة فى «القومية للأسمنت» تعادل 6 أضعاف المحددة لإنتاج 3 ملايين طن سنويا، وتتحمل إدارة الشركة أجور 2300 عامل زائد منذ 22 عاما، بإجمالى 356 مليون جنيه، وهناك تعاقدات مع مشغل خارجى يحصل على 400 مليون جنيه.وأضاف أن من أبرز مواطن الخلل الرئيسية فى الشركة، عدم اكتمال عملية التطوير الأخيرة، التى تكلفت 1٫2 مليار جنيه، ولم تكن ذات جدوى لعدم شمولها للبنية التحتية، مشيرا إلى أنه تم تطوير خط وترك الآخر المكمل للصناعة بالمعدلات القديمة التى لاتستوعب تحديث الخط الأول، الأمر الذى أدى إلى مضاعفة استهلاك الغاز وزيادة الخسائر والتكلفة الإنتاجية.وأوضح أن الدراسة خلصت إلى أن «القومية للأسمنت» تحتاج إلى 3.7 مليار جنيه لتطوير وإنشاء بنية تحتية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 3٫2 مليون طن سنويا، على أن تصل معدلات الخسائر إلى 400 مليون جنيه، بخلاف فوائد الدين وأقساطه والتى تصل إلى 700 مليون جنيه.وأكد «الطيب» أن معظم شركات الأسمنت لديها ضغوط أدت إلى تقلص أرباحها وزيادة معاناة الصناعة.وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والوقود وتكلفة النقل والتعويم، أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الطن، التى كانت تبلغ نحو 40 دولارا فى 2012 بما يعادل 200 جنيه، فى حين تصل حاليا 42 دولارا بما يعادل 800 جنيه.وكشف عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن محاولة اللجنة إلغاء أو تأجيل عقد الجمعية العمومية للقومية للأسمنت لحين الاجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.وقال - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - إن اللجنة تواصلت بشكل رسمى مع وزير قطاع الأعمال لعقد اجتماع قريب وتأجيل انعقاد الجمعية العمومية.وأوضح أن السيناريوهات المتوقعة للجمعية العمومية المرتقبة اليوم، لن تخرج عن 3 بدائل، أولها : مناقشة جدول الأعمال التقليدى، وثانيها : اتخاذ القرار النهائى بالتصفية، وثالثها : تأجيل الانعقاد حتى إشعار آخر.ولفت إلى أن وضع الشركة فى حاجة إلى دراسة جديدة كاملة ومفصلة بخلاف الدراسات التى انتهت جميعها إلى أن الحل الأمثل هو تصفية الشركة.وأشار إلى أن هدف الاجتماع بوزير قطاع الأعمال هو محاولة شرح الوضع والنقاش بشكل رسمى على خلاف التصريحات التى تمت سابقًا، ومحاولة فهم ماذا بعد التصفية؟ إن كانت هى الحل الأمثل.وتابع: «إضافة إلى مناقشة ما إن كان تقليل تكلفة الوقود وجدولة الديون وتقليل الخسائر سيخلق نوعًا من الأمل حول استمرارية الشركة».ولفت إلى أن الوضع منذ 5 أعوام كان فى الإمكان السيطرة عليه، سواء من خلال عدم منح تراخيص لشركات جديدة أو تغيير المنظومة الإدارية.