القاهرة تستضيف المسابقة العالمية لتطبيقات الفضاء

ناسا

سيد بدر:



تستضيف القاهرة في يومي 19 و20 أكتوبر المسابقة العالمية (الهاكاثون) لتطبيقات الفضاء التابعة لوكالة ناسا للسنة الرابعة على التوالي من خلال جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بمصر في جامعة النيل بمدينة الشيخ زايد، تحت رعاية السفارة الأمريكية.



وتعد تلك المسابقة جزء من قسم علوم الأرض التابع لوكالة ناسا، وهو الحدث التكنولوجي الذي يعتمد على المواهب والمبادرة من المتطوعين، ويشترك فيها الآلاف من المواطنين سنويًا في جميع أنحاء العالم للعمل مع وكالة ناسا حول بناء حلول مبتكرة للتحديات التي نواجهها على الأرض وفي الفضاء باستخدام البيانات مفتوحة المصدر.



وتعتبر القاهرة من أفضل المدن التى يعقد فيها "الهاكاثون" لوجود أكبر عدد من المتقدمين المسجلين بها على مستوى العالم.



ومن الجدير بالذكر أن القاهرة تشارك فى هذه المسابقة منذ ثلاث أعوام حيث البداية كانت فى عام 2015 وأنتج الحدث فى ذلك الوقت الذى كان أغلب منظميه من النساء فى جامعة النيل أكبر عدد من الحلول فى يومي 11 و12 أبريل برعاية شركة جيزة للأنظمة - مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال – مايكروسوفت - شركة IBM - منصة التمويل الجماعي ذومال – قفيرلابز- مركز القبة السماوية العلمي - مكتبة الإسكندرية.



وتم اختيار القاهرة من قبل وكالة ناسا كواحدة من المواقع المثالية لفريق المنظمة العالمية، بحضور بليك غارسيا نيابة عن المنظمين العالمين، وسُلم الفريق المنظم كأس التميز لعام 2016 لمسابقة تطبيقات الفضاء فى الحفل الذى أقيم في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في 23 و 24 من أبريل برعاية (الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء - مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال - ومعمل هاكر الإسكندرية - Designopia للدعاية.



وقالت ديبورا دياز، الرئيس التنفيذي لوكالة ناسا: "نحن نتواصل مع المنظمات النسائية المؤثرة في مجتمعات البيانات وندعوهم للمشاركة، ونحن نشجع الفرق التي تقودها النساء لإقامة المسابقة".



وفي عام 2017، واحتفاء بعام المرأة في مصر تلقينا دعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN Women وكان لدينا أكبر عدد من النساء المشاركات في 52 فريق من اصل 60 بالإضافة إلى تأهل أول فريق مصري للتصفيات النهائية العالمية للمشاريع الأكثر إلهاما.



وكان الحدث برعاية شركات IBM - مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال - المعهد القومي للبحوث الفلكية والجغرافية - معهد تكنولوجيا المعلومات.



في هذا العام 2018 ينظم الحدث فى يومي 19 و 20 من أكتوبر ، ويعتمد بشكل رئيسي على تقديم حلول ومبادرات لمشاكل تخص الأرض والفضاء يتم طرحها من قبل وكالة ناسا، ومع إعلان الحكومة المصرية عام 2018 عاماً لذوي القدرات الخاصة سوف تطرح القاهرة تحدي محلي بالتعاون مع مشروع SPEdu ؛والذي سيساهم بشكل رئيسي في تقديم حلول لتحديات تواجه ذوي القدرات الخاصة كجزء أساسي ومنتج بالمجتمع.