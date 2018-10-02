طرح أراضٍ استثمارية بالعلمين والمنصورة الجديدة خلال أيام

■ رجاء فؤاد: 20 مدينة جديدة تم إصدار قرارات جمهورية لها.. وأخرى سيتم الإعلان عنها قريبا



رسالة دبى- بدور إبراهيم:



تستعد هيئة المجتمعات العمرانية للإعلان خلال أيام عن الطرح الأول للأراضى الاستثمارية بمدينتى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، للبيع بالمظاريف المغلقة، بمساحات متنوعة تصل إلى 100 فدان.



وقالت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر سيتى سكيب دبى 2018، والذى انطلقت فعالياته أمس، إلى أن الأراضى تشمل جميع الاستخدامات بين السكنى العمرانى المتكامل والخدمى.



وأضافت أن وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حرصتا على المشاركة فى معرض سيتى سكيب العام الحالى للترويج للمشروعات الكبرى والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، ولجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد إطلاق العديد من مدن المجتمعات العمرانية المميزة والجاذبة.



ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت إصدار قرارات جمهورية تخص 20 مجتمعا عمرانيا جديدا، ليضاف إلى المدن القائمة وعددها 23 مدينة، كما يجرى إصدار قرارات لمدن أخرى قريباً.



وكشف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات للشئون التجارية والعقارية، أن الهيئة بصدد إطلاق حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين والمواطنين المتعاملين معها، تشمل الإعلان خلال سبوع من منح تيسيرات تتمثل فى إعفاء المتعثرين الحاصلين على أراضٍ ذات مساحات أقل من 8400 متر والوحدات السكنية والإدارية والمهنية والشاطئية من الغرامات على المديونيات المستحقة، بحيث يتم السداد لأصل الدين دون غرامة التأخير وذلك شرط سريان تخصيص الأرض كما سيتم منح تيسيرات للمطور الصناعى.



وأشار إلى أن الهيئة حريصة دائما على إطلاق العديد من التيسيرات لإزالة الأعباء عن المواطنين والعملاء ودفع الاستثمارات، مشيراً إلى أنه تم منح تيسيرات خلال الشهر الماضى للمستثمرين لقطع الأراضى ذات المساحات الكبرى، تتمثل فى مهلة عام دون أى غرامات تأخير أو فوائد للمشروعات السكنية التى بلغ نسبة إنجاز الأعمال بها %95 وذلك لاستكمال الإنشاءات وإنهاء التنفيذ.



وأضاف أنه تتم دراسة عدد من التحفيزات للعملاء الأجانب لجذب الاستثمارات إلى مصر، منها منح الإقامة مقابل شراء العقار وكذلك إنشاء مقار للتسجيل بأجهزة المدن الجديدة واتباع آلية التسجيل بالإيداع.



وكانت «المال» قد انفردت بدراسة الحكومة إجراء تعديلات على قانون تملك الأجانب فى مصر، واشتراطات الإقامة، بحيث تمنح لمدة عام مقابل تملك عقار أو أكثر بقيمة 100 ألف دولار، و3 أعوام حال امتلاك عقار أو أكثر بقيمة 300 ألف دولار، و5 سنوات عن تملك عقارات بقيمة 300 ألف دولار، على أن يتم تجديد الإقامة حال الاحتفاظ بالعقار، كما يجرى الإعداد لتطبيق التسجيل بالإيداع بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتيح تلك الآلية التسجيل المبدئى لحين إتمام إجراءات الشهر العقارى، وسيتم تخصيص مكاتب بأجهزة المدن لهذا الغرض، بالتنسيق مع الجهات المعنية.



ولفت إلى أن قطاع الاستثمار العقارى فى مصر يتمتع بفرص كبرى وثقة وجاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن مشاركة مصر بمعرض سيتى سكيب 2018 وإطلاق الدولة الفخرية عليها من قبل المعرض يعكس ذلك.