مصر تدعو الشركات الناشئة في إفريقيا للتقدم إلى مبادرة جديدة

التعاون الدولي والتمويل الدولية يطلقان موقعا إلكتروني لتعزيز ريادة الأعمال في إفريقيا



سمر السيد:



أعلنت اليوم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر عن إطلاق موقع إلكتروني معني بتقديم طلبات الالتحاق في مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في إفريقيا.



وقدنظمت مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مبادرة «The Next 100 African Startups » والتي ستعمل على إختيار 100 شركة من الشركات الناشئة والواعدة في أفريقيا ودعوتهم لحضور منتدي إفريقيا 2018 من أجل التواصل مع كبار المستثمرين الدوليين ورجال الأعمال والمؤسسات المالية وواضعوا السياسات من دول إفريقيا.



ومن جانبها صرحت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، "إن هذه المبادرة تأتي انعكاسًا لإيماننا بعقول الشباب المتفتحة في قارتنا والتزامنا بالتأكد من أن رواد الأعمال يحلصون على الأدوات التي يحتاجون إليها، بما في ذلك إتاحة التمويل والحصول على الإستشارات وتكوين العلاقات التي ستمكنهم من الابتكار والتطور." وأضافت الوزيرة قائلة "من خلال دعم منظومة ريادة الأعمال، سيمكننا إطلاق العنان لطاقات وإمكانات الشباب الإفريقي ليصبح أكثر تنافسية على المستوى العالمي ويساهم بشكل أكثر فاعلية في تنمية مجتمعاتهم."



وصرح مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: "أن رواد الأعمال يقودون الابتكار والتطور ويساعدون في تعزيز النجاح، إلا أنهم بحاجة إلى النصح والتوجيه، إضافة إلى التمويل اللازم" وأضاف: "نحن نحث أكبر عدد من هذه الشركات للالتحاق بهذه المبادرة التي تهدف إلى توفير الدعم الذي يحتاجونه للازدهار".