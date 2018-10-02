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بنـــوك
سعر الدولار في مصر الآن| أعلى سعر بمصرف أبو ظبى الإسلامى
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 12:10 م
دولار
أخر الأخبار
دولارات
أحمد الدسوقى:
تنشر بوابة جريدة "المال"، أسعار الدولار الآن فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 2/10/2018، وواصلت سعر العملة الأمريكية استقرارها فى مجموعة من أكبر البنوك المحلية.
سعر الدولار فى مصر الآن بالبنك المركزى
17.84جنيه للشراء
17.97 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن بالبنك الأهلى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن ببنك مصر
17.79 جنيه للشراء
17.89 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى بنك القاهرة
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى بنك الإسكندرية
17.86 جنيه للشراء
17.96جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى البنك التجارى الدولى CIB
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى البنك العربى الإفريقى الدولى
17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى بنك HSBC
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى بنك قطر الوطنى الأهلى QNB
17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى البنك الزراعى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولار
سعر الدولار الآن بمصرف ابو ظبى الاسلامى
17.88 جنيه للشراء
17.96جنيه للبيع
سعر الدولار الآن ببنك عودة
17.88 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار الآن ببنك الكويت الوطنى
17.88جنيه للشراء
17.98جنيه للبيع
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