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استثمار
هشام توفيق يعقد لقاء مع العاملين بشركة الدلتا للأسمدة
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 11:52 ص
هشام توفيق
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هشام توفيق
المال ـ خاص:
عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، ورؤساء القطاعات وأعضاء اللجنة النقابية، ثم لقاء مفتوح مع العاملين بالشركة.
ودار حوار مفتوح ببن الوزير والعاملين بالشركة، حيث أكد سيادته أنه من غير المقبول استمرار نزيف الخسائر بالشركة، خاصة أن صناعة الأسمدة من الصناعات المربحة وغير المعقدة، وضرورة تعاون الإدارة والعاملين في سبيل النهوض بالشركة خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد الوزير أن ضخ الاستثمارات في أي شركة لن يتم إلا بموجب دراسة جدوى متخصصة تجنبا لإهدار أموال في مشروعات لا تجدي نفعا، مشيرا إلى التوجيهات الصادرة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالإسراع في الاستعانة باستشاري عالمي متخصص لإجراء تقييم فني لمصانع شركة الدلتا للأسمدة ووضع خطة استثمارية شاملة بجدول زمني واضح ومحدد لتطوير جميع الوحدات الإنتاجية على أن يتم التعاقد مع الاستشاري خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى اعتزام الوزارة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ضخ الاستثمارت بغرض الهيكلة الفنية والتطوير في شركة الدلتا للأسمدة وكذلك في الشركة الشقيقة وهي النصر للأسمدة بمحافظة السويس، مشددا على أن الخيار الخاص بغلق أو تصفية أي شركة هو غير وارد إلا في حالات نادرة يثبت فيها انعدام الجدوى الاقتصادية لاستمرار الشركة، وذلك بعد دراسة كافة البدائل.
كما شدد سيادته على الالتزام بأعمال الصيانة الدوربة بعد تحديث خطوط الإنتاج، مع ضرورة التوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية حفاظا على صحة العاملين والسكان القاطنين بمحيط الشركة.
وخلال اللقاء، استمع السيد الوزير لكافة مطالب العاملين ومقترحاتهم وأجاب على استفساراتهم، مؤكدا أن العمال يمثلون عنصرا أساسيا في خطة التطوير والتي تشمل رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.
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