كوهى مايدا: نيسان ترفع طاقتها الإنتاجية وتدرس طرح «الكهربائية»

نيسان 22



■ توقعات بنمو مبيعات السوق المصرية بعد بلوغ نصيب الفرد 63 وحدة لكل 1000 مواطن

■ الحكومة اليابانية تفاوض بريطانيا لاحتواء تداعيات الخروج من الاتحاد اﻷوروبي



أحمد عوض



قال كوهى مايدا، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت، إن شركته تجرى دراسات تسويقية، ومباحثات مع عدة جهات حكومية، بشأن إمكانية طرح السيارات الكهربائية بالسوق المحلية، التى تتماشى مع خطة الدولة بالتوسع فى إطلاق تلك المركبات.



أوضح على هامش مائدة مستديرة بمعرض أوتوماك فورميلا 2018، أن الشركة تطرح السيارات الكهربائية بمجرد الانتهاء من الدراسات التسويقية، والمباحثات مع الجهات المختلفة؛ مؤكدًا أن المركبات الكهربائية تسهم فى تخفيف التلوث البيئى، وترشيد استهلاك الطاقة.



أشار إلى أن الشركة العالمية تعتبر رائدة صناعة السيارات الكهربائية فى العالم؛ لكونها تمتلك أحدث أساليب التكنولوجيا والدراسات التسويقية الخاصة بتلك المركبات، مضيفًا أن التجربة اليابانية فى استخدام السيارات الكهربائية لا تتوقف على الاستغلال فى النقل فقط؛ إنما يتم توليد الطاقة المستخدمة بالمنازل عبر الطاقة المخرجة من تلك السيارات الكهربائية.



أضاف مايدا، أن مشروع طرح السيارات الكهربائية بالسوق؛ يتوقف على مدى جاهزية مراكز الصيانة لإجراء عمليات الإصلاح، وتوافر قطع الغيار الخاصة بتلك المركبات، مضيفًا أنه من الضرورى تدشين محطات لشحن البطاريات بالمنازل.



أكد أن الدول الرائدة فى صناعة السيارات الكهربائية تمتلك محطات شحن على الطرق السريعة، موزعة فى مختلف المناطق؛ بغرض تقديم خدمات الشحن، موضحا أن المدة الزمنية التى يستغرقها شحن البطارية فى المرة الواحدة بنسبة %80 تصل إلى 30 دقيقة.



بين العضو المنتدب لنيسان موتور إيجيبت، أن إستراتيجية شركته تعتمد على زيادة حجم الإنتاج من خلال تصنيع منتجات جديدة، وزيادة شبكة الموزعين، مؤكدًا أن الشركة تستهدف رفع طاقتها الإنتاجية، ورفع عدد ساعات العمل بالمصنع خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن تعيين ما يقرب من 300 عامل جديد على خطوط الإنتاج فى ظل الطلب المتزايد على السيارات.



أشار إلى أن الشركة تسعى لزيادة حجم استثماراتها لرفع معدلات الإنتاج والجودة بطرازاتها المصنعة محليًا، بالتزامن مع التحرك الذى تشهده السوق بنسبة %40، وزيادة الحصة السوقية للعلامة اليابانية خلال الفترة الحالية.



وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»؛ فإن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها قفزت بنسبة %35.5 لتصل إلى 111.9 ألف وحدة خلال 8 أشهر اﻷولى من العام الحالى، مقابل 83.8 ألف مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضى، حين استحوذت العلامة اليابانية «نيسان» على حصة سوقية %15.5 باجمالى 17.3 ألف وحدة.



توقع مايدا أن تشهد المبيعات الإجمالية للسيارات ارتفاعا ليزداد نصيب الفرد من السيارات العاملة بالسوق، وتصل حاليا إلى مستوى 63 مركبة لكل 1000 مواطن.



علق على تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد اﻷوروبى قائلا: «الحكومة اليابانية تفاوض نظيرتها الإنجليزية خلال الفترة الحالية لاحتواء تأثيرات الخروج من الاتفاقيات الدولية المبرمة مع مختلف الدول، مشيرا إلى أن الشركة لم تتخذ أى قرارات حتى الآن.



وكانت نيسان موتور ايجيبت قد عرضت طراز «BLAde Glider» الكهربائية، فى معرض القاهرة الدولى للسيارات أوتوماك فورميلا 2018، التى تتسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة فى غضون 5 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 190 كم / ساعة.



يذكر أن عددَا من شركات السيارات عرضت طرازات كهربائية مثل «شيفروليه بولت، وهيونداى إيوينك، ورينو تويزى، وتسلا»؛ بهدف جس نبض السوق.