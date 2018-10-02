جيوشى موتورز تبحث تقديم طرازات كهربائية وهجين من فاو

سيارة فاو R7



شريف عيسى



تدرس جيوشى موتورز، وكلاء سيارات فاو فى مصر، إمكانية طرح طرازات كهربائية وهجينة تابعة للعلامة الصينية محليًا، بعد الحوافر الجمركية التى أعلن عنها بداية سبتمبر الجارى.



قال خالد جيوشى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، إن الشركة تدرس حاليًا الخيارات بهدف تقديم طرازات تعمل بالكهرباء تماشيًا من التوجه العام للدولة، مؤكدًا أن العام المقبل سيشهد العديد من التغيرات الجذرية لمستقبل فاو فى السوق المصرية.



أشار فى تصريح لـ«المال» على هامش انطلاق الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، إلى أن استحواذ جيوشى موتورز على مصنع لإنتاج السيارات فى العاشر من رمضان يمهد الطريق أمامها لخوض تجربة التصنيع لوسائل النقل من سيارات ملاكى، وأتوبيسات، وشاحنات.



كان محيى الدين جيوشى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أعلن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الأربعاء الماضى، بمناسبة افتتاح «أوتوماك – فورميلا» عن تدشين جيوشى شركة جديدة تحت اسم «شركة فرست لصناعة السيارات»، لإدارة مهام بدء عمليات تجميع فاو فى مصر.



تأتى الخطوة بعد أن تمكنت جيوشى موتورز، من الاستحواذ على مصنع تمسا لصناعة الأتوبيسات التركية، بعد توقف عمليات الإنتاج به، منذ ما يقرب من 4 أعوام.



أوضح أن الشركة تعتزم بدء عمليات الإنتاج بداية العام الجارى بإنتاج فاو V60، المنتمية لفئة الأتوبيسات صغيرة الحجم، بمحرك سعة 1300 سى سى، على أن يعقبها وفقًا لخطة جيوشى موتورز بدء تجميع فاو X40، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدامات SUVs.



أضاف أن خوض جيوشى موتورز لتجربة التجميع المحلى يسهم بشكل رئيسى فى تغيير شكل صناعة وتجميع السيارات فى مصر، لا سيما مع تنوع المنتجات التى تقدمها الشركة الصينية العالمية.



قال عمرو إسماعيل، عضو مجلس إدارة شركة جيوشى موتورز، إن بدء عمليات إنتاج فاو عبر موديل V60، جاء بعد دراسة متأنية للسوق المصرية، الذى يتطلع إلى توفير سيارة عائلة بأسعار مناسبة لأصحاب الدخول المتوسطة، التى عانت من عدم قدرتها على شراء سيارة جديدة، بعد قرار التعويم.



أكد أن مبيعات فاو X40 الرياضية المتعددة الأغراض دفعت جيوشى موتورز لبحث سبل تجميعها، مع تحول رغبات المستهلك من اقتناء سيارة عائلية سيدان، إلى تلك الفئة من السيارات.



أشار إسماعيل إلى أن جيوشى موتورز تمكنت خلال العام الأول من اقتناصها وكالة فاو فى مصر، من بيع وتسليم ما يقرب من 1000 سيارة، وأن خطة الشركة تسير فى اتجاه زيادة حجم مبيعاتها مع قرب عمليات التجميع.