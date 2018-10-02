«أوتوماك فورميلا» ينعش مبيعات قطاع السيارات

أتوماك فورميلا 2018



■ كريم تناوي: الدفع بـ«بولت» الكهربائية إلى جانب بالينو لأول مرة

■ خالد حسني: منافسة شديدة بين الوكلاء لتقديم أحدث المنتجات

■ خالد سعد: 3 طرازات جديدة من بريليانس.. و%30 نموًا بالسوق

■ عبد الرحمن سلطان: مضاعفة مبيعات FCA مرتين خلال العام

■ محمد فرج: تجميع طرازات بنزين وهجين لـ«زوتي» محليًا.. والتصدير لأفريقيا



أحمد شوقى



دفعت حجوزات أوتوماك فورميلا مبيعات الشركات للارتفاع فى الوقت الذى يشهد فيه السوق حالة من الركود على خلفية ارتفاعات أسعار السيارات.



كانت السيارات الكهربائية وطرازات SUV عروس المعرض، وحرص الوكلاء على الدفع بطرازات منتمية لهاتين الفئتين لجذب شريحة من عملاء السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وللفت الانتباه لاستعدادهم للتكيف مع اتجاه الدولة لدعم السيارات الكهربائية والسيارات الهجين، التى تعمل بمزيج من الوقود التقليدى والطاقة الكهربائية.



فى الوقت نفسه اكتفى بعض الوكلاء بشرف التمثيل؛ عبر التواجد من خلال الطرازات المتواجدة فعليًا فى السوق، مع عدم فتح باب الحجز لكثير من السيارات التى تشهد نقصًا فعليًا فى المعروض، كما قدمت بعض الشركات عروضًا ترويجية لزوار المعرض الذين توافدوا بكثافة على أجنحة العلامات التجارية المختلفة للتعرف على الجديد لدى الوكلاء ومحاولة الاستفادة من العروض والخصومات التى قد يتيحها لهم الوكلاء.



أوضح كريم تناوى، مدير إدارة التخطيط فى شركة جنرال موتورز مصر، أن شيفروليه قررت جس نبض السوق المحلية بشأن السيارات الكهربائية عبر الدفع بطراز بولت على هامش أوتوماك فورميلا، للتعرف على توجهات الوكلاء بشأن هذه النوعية من السيارات، كما شاركت فى أوتوماك بسيارتها شيفروليه ماليبو، التى أعلن عنها لأول مرة فى السوق المحلية منذ أيام قليلة.



أشار إلى أن الدفع بشيفروليه بولت على هامش أوتوماك فورميلا تزامن مع التوسع فى البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية بالسوق المحلية؛ موضحًا أنه كلما كان السوق قادرًا على استيعاب هذه السيارات، فإن شركته ستقدم سيارات جديدة.



لفت إلى أن بعض الشركات بدأت التوسع فى إقامة وحدات الشحن الكهربائى فى أماكن متعددة بالقاهرة؛ مضيفًا أنه لا زال هناك وقت للتأهل الكامل لهذه السيارات؛ لكن لا بد من عدم الانتظار؛ الأمر الذى يتطلب من الوكلاء طرح سيارات كهربائية ولو بكميات محدودة لحين الوصول للأرقام التى تسعى إليها الشركات.



قال خالد حسنى، مدير عام شركة أبو غالى موتورز وكيل سوبارو، إن الوكلاء تنافسوا فيما بينهم لتقديم الطرازات الجديدة التى يخططون لطرحها فى السوق المحلية، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للسيارات أوتوماك فورميلا 2018؛ مضيفًا أن المعرض يعقد فى مكان جديد ومتميز يجعله يضاهى المعارض العالمية.



توقع أن يحدث المعرض تحركًا إيجابيًا على مستوى مبيعات العلامات التجارية المختلفة خلال الفترة المقبلة؛ لينهى السوق هذا العام بحجم 175 ألف وحدة؛ بنسبة نمو تصل إلى نحو %35 عن 2017.



أشار إلى أن أبو غالى موتورز قدمت خلال المعرض مجموعة متنوعة من الطرازات مع التركيز على السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات سوبارو XV وشقيقتها إمبريزا 1600، وسيارة تخيلية لسوبارو تقدم فى السوق المحلية لأول مرة.



توقع عبد الرحمن سلطان، المدير التنفيذى لمجموعة فيات كرايسلر إيجيبت FCA انتعاش مبيعات السيارات خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، بنسبة أكبر خلال 2019؛ ويعود السوق لحجمه الطبيعي.



أضاف أن فيات كرايسلر أوتومبيلز تمكنت خلال الفترة المنقضية من 2018 من مضاعفة مبيعاتها مرتين مقارنة بنفس الفترة من 2017، مشيرًا إلى أن التعاقد مع دينامكس للاستحواذ على وكالة فيات فى مصر، جاء نتيجة امتلاكها خبرة طويلة مع سيارات فيات، كما نجحت فى رفع مبيعاتها من فيات 3 أضعاف خلال الفترة الماضية.



أوضح خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية للسيارات، أن شركته دفعت فى المعرض 3 سيارات جديدة، تقدم فى السوق المحلية لأول مرة؛ وهي: «بريليانس V3 Facelift إلى جانب شقيقتيها V6 بمحرك بريليانس 1500 سى سى وV7 بمحرك بى إم دابليو 1600 سى سي».



أضاف أنه كان من الضرورى بالنسبة للوكلاء التواجد على هامش أوتوماك فورميلا، للتواصل مع العملاء وتسويق الطرازات الجديدة لديهم، والكشف عن الخطط المستقبلية؛ موضحًا أن السوق من المتوقع أن تنمو خلال 2018، بما يتراوح بين 30 و%35 مقارنة بالعام الماضي.



قال محمد فرج، رئيس مجلس إدارة IFG وكيل زوتى، إن الشركة طرحت العلامة زوتى خلال العام الماضى، واستهدفت الترويج لبعض الطرازات بغرض تسويق العلامة الصينية فى مصر؛ لكنها تقوم خلال الفترة المقبلة بإنتاج بعض الطرازات محليًا، فى ضوء إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات والتعليمات الحكومية، فى هذا الصدد؛ معتمدة على دعم الشركة العالمية.



أضاف أن زوتى ستكون من أكبر المصنعين المحليين من جهة، ومن أكبر العلامات التجارية النشطة فى مجال السيارات صديقة البيئة، مشيرًا إلى أن تجميع السيارات الكهربائية التى تتمتع بإعفاءات جمركية كاملة، لا يكون أمرًا مجديًا بالنسبة لشركته؛ لذا فإن شركته ستركز خططها على إنتاج السيارات العاملة بالبنزين، وتلك التى تعمل بمزيج من الوقود والطاقة الكهربائية.



لفت إلى أن شركته ستتجه لتصدير منتجاتها المحلية من سيارات زوتى إلى الأسواق التى ترتبط معها مصر باتفاقات تجارية خاصة فى أفريقيا، وتكون تكاليف الاستيراد من مصر أقل من تكاليف الاستيراد من الصين.



أوضح أن شركته تركز خطتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة على التوسع فى خدمات ما بعد البيع، بغرض الوصول لأكبر عدد من العملاء فى إطار مساعى تنشيط مبيعات العلامة الصينية فى مصر.