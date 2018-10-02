برلماني يتقدم بمشروع قانون لإنشاء نقابة أخصائيي المكتبات والمعلومات

مؤتمر الأمم المتحدة ببيروت يعتمد توصيات النائب عبد الحميد كمال

ياسمين فواز



قدم النائب البرلماني عبدالحميد كمال صباح اليوم الثلاثاء في أول أيام دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب مشروع قانون لإنشاء نقابة أخصائيي المكتبات والمعلومات والأرشيف مكون من 67 مادة.



وأضاف النائب في مذكرة قدمها للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس مرفق بها مشروع القانون أنه: "نظراً لأهمية دور المكتبات العامة والخاصة وأثرها فى نشر المعرفة والثقافة والمعلومات فى بلادنا اتشرف بتقديم مشروع قانون أخصائيي المكتبات والمعلومات والأرشيف إلي المجلس الموقر من أجل مناقشته وإقراره".



وتابع: "يوجد فى بلادنا مئات الألوف من المكتبات العامة والخاصة المنتشرة بطول البلاد وعرضها وكافة المؤسسات، والنقابة سوف تعمل تنظيم العاملين في المجال المعرفي والمعلوماتي والثقافي في المكتبات العامة والخاصة".



وأضاف النائب أن القانون يتضمن 67 مادة موزعة على سبع أبواب وهي: "الأول: النقابة وأهدافها - الثاني : العضوية الحقوق والواجبات - الثالث : تشكيلات النقابة - الرابع : النظام المالي - الخامس : صندوق المعاشات - السادس : التراخيص والتصاريح لمزاولة المهنة - السابعة: أحكام عامة"



واختتم النائب مذكرته لرئيس المجلس: "طالب بعرض الموضوع على اللجنة الدستورية والتشريعية من أجل مناقشة القانون تمهيداً للموافقة عليه وإقراره من قبل المجلس الموقر تحت رئاستكم ورعايتكم".