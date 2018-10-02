بدء تقييم قيادات المناطق الحرة

سحر نصر



المال-خاص



كلفت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باجراء إصلاح وتطوير وميكنة للخدمات داخل المناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للاستثمار، فى إطار العمل على تحسين الأداء وتطوير العمل داخل المناطق، وإزالة أى معوقات تواجه عمل المستثمرين.



أوضح مصدر فى تصريح لـ«المال» أن هذا جاء بعد جولات مفاجئة قامت بها الوزيرة خلال الفترة الماضية، شملت عدد من المناطق الحرة، وكلفت أن يتم إجراء تقييم دقيق لأداء القيادات والعاملين بهذه المناطق لقياس نسب إنجازهم فى الملفات المكلفين بها وفى ضوء ما كشفته الجولات المفاجئة التى قامت بها الوزيرة على أرض الواقع.



أضاف المصدر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تسعى إلى تحديث وتطوير منظومة العمل فى المناطق الحرة القائمة، ورفع معدلات العمل بها بشكل يلبى متطلبات المستثمرين، بالتوازن مع التوسع فى مناطق حرة جديدة.



يذكر أن لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، 9 مناطق حرة عامة فى الإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية، ومدينة نصر، والسويس، وشبين الكوم، وقفط، والمنطقة الحرة العامة الإعلامية، وبلغ إجمالى استثمارتهم 26 مليار دولار، ووصل عدد المشروعات العاملة بالمناطق الحالية إلى 1093 مشروعًا منهم 889 مشروعًا فى المناطق الحرة العامة، و204 بالمناطق الحرة الخاصة، وبلغت رؤوس أموال هذه المشروعات وصلت إلى 11.3 مليار دولار، و2.1 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192.5 ألف فرصة عمل، كما بلغت الصادرات السلعية نحو 4.9 مليار دولار، وتجاوزت الصادرات الخدمية 4 مليارات دولار.