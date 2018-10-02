انتهاء المرحلة الأولى من المخطط الإستراتيجى للموانئ البحرية 2030

هشام عرفات 88



مدحت إسماعيل



انتهى مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى MRCC بالاكاديمية العربية للنقل البحرى، بالشراكة مع المكتب الاستشارى «إتش بى سى» بميناء هامبورج بألمانيا، وهيئة تخطيط مشروعات النقل، من إعداد المرحلة الأولى من المخطط الشامل للموانئ المصرية 2030، المتضمنة إجراء مسح لجميع البيانات اللازمة عن كل ميناء على حدى.



أكد مصدر لـ«المال»، أن الجهات المعنية قامت بعمل ورش عمل فى عدد من الموانئ البحرية بحضور رؤساء مجلس الإدارة ومستشار وزير النقل للنقل البحرى وتم مناقشة خلال عقد تلك الورش حجم تداول البضائع الصادرة والوارد لكل ميناء، فضلاً عن شرح للبنية التحتية الأساسية المنفذة حالياً، والخدمات التى توفرها الموانئ للمجتمع الملاحى، إلى جانب المشروعات المستهدف تنفيذها.



أوضح أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، بدء المرحلة الثانية من المخطط،وتتمثل فى إجراء تحليل فنى لجميع البيانات، والخروج بتوصيات نهائية وملزمة للموانى، مصحوبة بآليات قابلة للتنفيذ على أراض الواقع ومحدد تكلفتها المالية.



أشار إلى أن مؤسسة الرئاسة تتابع الأمر بشكل مباشر نظراً لأهميته، وطلبت الانتهاء منه خلال نوفمبر المقبل، للبدء فى تنفيذه 2019.



تقدر تكلفة إعداد المخطط 8 ملايين جنيه، تتحمل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نصف التكلفة، والباقى يتم تدبيره من خلال الموانئ البحرية التابعة لوزارة النقل.



أطلقت 4 وزارت «الاستثمار والتعاون الدولى، والنقل برئاسة هشام عرفات، التعليم العالى، والتجارة والصناعة، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مطلع يوليو الماضى، إشارة بدء تنفيذ مخطط شامل للموانى المصرية 2030، يهدف إلى تحليل الوضع الحالى للموانئ من حيث الطاقة الاستعابية، وحجم الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة على المستوى القومى، وعلى مستوى كل ميناء، بهدف وضع إستراتيجية تكامل لرفع قدرة وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسى للموانئ التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق البنية التحتية المرتبطة بها، تحديد المشروعات ذات الأولوية وحجم الاستثمارات المتوقع ضخها.