صور| تعرف على السيارات الجديدة بمعرض باريس الدولى

























أودى













بى إم دبليو













سيتروين









وتسعى "سيتروين" لتقديم نموذجها المستقبلي لطرازتها التابع لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUV الهجينة، عبر كشف النقاب عن C5 Aicross SUV Hybrid خلال معرض باريس الدولى للسيارات.

DS









قامت العلامة التجارية DS، إحدى أذرع مجموعة بيجو ستروين، بإضافة مجموعة جديدة من سيارات الدفع الرباعى لخطوط إنتاجها والتى ستظهر للمرة الأولى على الساحة العالمية وهى DS 3 Crossback، والتى من المتوقع أنها ستكون منافس قوى لسيارات ميني Countryman، وأودى Q2، كما ستقدم العلامة الفرنسية طراز DS 7 Crossback E-Tense الهجينة.

فيرارى













هوندا













هيونداى













إنفينيتى













كيا













لكزس









مرسيدس













بيجو













بورش













رينو













سيات













سمارت









سكودا









يترقب مصنعو السيارات انطلاق فعاليات الدورة 120 من معرض باريس الدولي للسيارات، الذى يبدأ اليوم الثلاثاء وحتى الرابع عشر من الشهر الجارى.ويشهد المعرض الذي يقام مرة كل عامين فى باريس مشاركة ما يقرب من 60 عارضا ومنتجا عالميا للسيارات، بحضور ما يزيد عن 10 آلاف صحفى.وتشير التقارير إلى هيمنة الطرازات الكهربائية والرياضية المتعددة الاستخدامات على فعاليات المعرض هذا العام، ويتوقع المنظمون أن يتجاوز عدد زوار المعرض هذا العام حاجز المليون زائر، فى ظل الزخم الذي يشهده المعرض من كشف النقاب عن سيارات وموديلات جديدة للمرة الأولى."المال" ترصد فى تقريرها التالى أبرز الطرازات الجديدة والتى سيتم طرحها للمرة الأولى خلال فعاليات معرض باريس الدولى للسيارات :تخطط أودي خلال فعاليات معرض باريس الدولى للسيارات فى نسخته الـ 120 لتقديم 5 طرازات جديدة للمرة الأولى على الساحة العالمية وهم A1 الجديدة كليًا، وA4 Face Lift، وAudi e-tron الكهربائية المنتمية لفئة السيارات الكروس أوفر، وأودى SQ2، وأودى R8 Facelift.تستهدف بى إم دبليو كشف النقاب عن الجيل السابع الجديد كليًا من طرازها الفئة الثالثة خلال أيام المعرض، علاوة عن تقديم النموذج المستقبلي INEXT للسيارات الكهربائية بالكامل، المنتمية لفئة السيارات SUV، إضافة إلى X5 الجديدة، وZ4 الرياضية.وتسعى شركة فيرارى الإيطالية للسيارات الرياضية، إحدى أذرع مجموعة فيات كرايسلر أوتوموبيلز FCA، لتقديم نماذج حصرية محدودة الإنتاج من موديلات Monza SP1 and SP2، والتى يبلغ سعر الواحدة منها 3 ملايين جنيه استرليني.وتستعد صانعة السيارات الياباني "هوندا" كشف النقاب عن CR-V الهجينة، والتى تجمع بين المحرك الكهربائي والبنزين، سعة 2 لتر، والذى ينتج 181 حصانًا، وعزم 315 نيوتن.متر.وأعلنت هيونداى العالمية عن نيتها لكشف النقاب عن طرازاتها الجديدة المنتمية لفئة الهاتش باك الرياضية وهما i30 Fastback N، والتى تأتى بمحرك 248 حصانا، إضافة إلى طراز هيونداى i30 N Option.كما تسعى العلامة اليابانية الفاخرة إنفينيتى، التابعة لمجموعة نيسان العالمية، لتقديم Project Black S والذى سبق وقدمت للعالم خلال فاعليات معرض جنيف الدولي للسيارات فى مارس 2017.ويأتى طراز Project Black S هذا العام بمواصفات جديدة والتى من بينها انها باتت مدعومة بمحرك سداسي الإسطوانات، سعة 3 لترات، ثنائي التيربو، بقوة 563 حصانًا.وستظهر كيا ProCeed للمرة الأولى أمام الجمهور خلال معرض باريس الدولى للسيارات، باعتبارها أحدث إصدارات طراز سييد الجديدة كليًا، وتنضم إليها Ceed GT والمدعومة بمحرك بنزين 1.6 لتر، بشاحن تيربو، قوة 201 حصان.تشارك لكزس اليابانية الفاخرة، التابعة لمجموعة تويوتا العالمية، بطرازين جديدين وهما لكزس RC الجديدة، ولكزس Lexus LC Limited Edition.تخطط مرسيدس لكشف النقاب عن سلسلة جديدة من طرازاتها، والتى من المتوقع أن تقدم للمرة الأولى للجمهور خلال معرض باريس الدولى للسيارات وهي Mercedes A-Class Saloon، وMercedes GLE، وMercedes B-Classكما ستظهر بالمعرض Mercedes EQC الكهربائية، وMercedes-AMG A 35 الرياضية.تعتزم بيجو الفرنسية تسليط الأضواء على طرازها المستقبلى e-LEGEND، المماثل للسيارة التاريخية بيجو 504، كما سيظهر على منصة الصانع الفرنسى بيجو 508 SW، موديل 508 الهجين.تسعى شركة بورش لصناعة السيارات الرياضية لتقديم طرازها ماكان Face Lift، خلال فعاليات المعرض، والتى تأتى بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات.تحتفل رينو بمرور 120 عامًا على تواجدها بصناعة السيارات عبر تقديم النسخة الجديدة من طرازها كادجار، والمنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، علاوة عن طرح سيارتها الكهربائية الجديدة كليًا K-ZE والمخصصة للسوق الصينية.وتكشف سيات، إحدى أذرع فولكس فاجن جروب، عن طرازها الجديد كليًا تاركو، والتى تعد أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، والتابعة لفئة 7 مقاعد، وتعد السيارة منافسا قويا لكل من هيونداى سانتا، وفورد إيدج، وشقيقتها سكودا كودياك.تخطط سمارت التابعة لمجموعة مرسيدس – بنز الألمانية لتقديم Smart ForEase concept الكهربائية خلال المعرض فى دورته الحالية.تصدر سكودا خلال معرض باريس الدولى الإصدار vRS من كودياك والتى تأتى بمحرك ديزل سعة 2 لتر، بقوة 237 حصانا، كما ستكشف سكودا عن Vision RS concept المستقبلى.