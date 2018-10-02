إطلاق موقع لاختيار الشركات الناشئة ودعوتها لمنتدى إفريقيا 2018

سحر نصر

المال- خاص



أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018م، عن إطلاق موقع إلكتروني معني بتقديم طلبات الالتحاق في مبادرة دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في أفريقيا بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، وذلك لاختيار 100 شركة من الشركات الناشئة والواعدة في أفريقيا ودعوتهم لحضور منتدى أفريقيا 2018.



ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل.



وتهدف هذه المبادرة إلى التواصل مع كبار المستثمرين الدوليين ورجال الأعمال والمؤسسات المالية وواضعي السياسات من دول أفريقيا، عن طريق مساعدة الشركات الناشئة في الحصول على التمويل وتلقي الإرشاد الذي تحتاج إليه، فضلا عن مساعدتهم في الوصول إلى أسواق جديدة.



وصرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال والشركات الابتكارية الناشئة، وستخلق بيئة مواتية ملائمة لتلك الشركات في جميع أنحاء أفريقيا، الأمر الذي سيساعدهم على النمو، وجمع رءوس الأموال، وتحقيق أقصى قدر من الانتشار العالمي.



وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي انعكاسًا لإيماننا بعقول الشباب المتفتحة في القارة والتزام مصر بالتأكد من أن رواد الأعمال يحصلون على الأدوات التي يحتاجون إليها، بما في ذلك إتاحة التمويل والحصول على الاستشارات وتكوين العلاقات التي ستمكنهم من الابتكار والتطور.



وأضافت الوزيرة، من خلال دعم منظومة ريادة الأعمال، نعتقد أنه يمكننا إطلاق العنان لطاقات وإمكانات الشباب الأفريقي ليصبح أكثر تنافسيًا على المستوى العالمي ويسهم بشكل أكثر فاعلية في تنمية مجتمعاتهم".



وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منصة شاملة تحت اسم (فكرتك شركتك) لدعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في جميع أنحاء مصر، وتقوم بوضع الأدوات الرئيسية بما في ذلك التمويل والإرشاد والتدريب في متناول رواد الأعمال وعدد من المجالات مثل التكنولوجيا الصحية والخدمات المنزلية والإلكترونية والسيارات والطعام.



وذكر الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، أن الوزارة أنشأت كلا من شركة مصر لريادة الأعمال، ومسرعة الأعمال فلك وEFG للتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.



وأوضح أن مبادرة فكرتك شركتك بدأت حاليا المرحلة الثانية لها بالقيام بإجراء مقابلات شخصية مع أصحاب الأفكار، بعدما حققت المرحلة الأولى من المبادرة نجاحا كبيرا، التي تقدمت فيها 3600 فكرة من 27 محافظة، وتم اختيار 30 شركة ناشئة في مجموعة متنوعة من المجالات وقامت المبادرة بتمويلهم من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه في مقابل حصة بسيطة من 4 إلى 8 % من الشركة.



من جانبه، صرح مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: "أن رواد الأعمال يقودون الابتكار والتطور ويساعدون في تعزيز النجاح، إلا أنهم بحاجة إلى النصح والتوجيه، إضافة إلى التمويل اللازم" وأضاف: "نحن نحث أكبر عدد من هذه الشركات للالتحاق بهذه المبادرة التي تهدف إلى توفير الدعم الذي يحتاجونه للازدهار."



وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية قدمت على مدار العامين الماضيين، ما يقرب من 65 مليون دولار من التمويل لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الشركات الرائدة في مجال مسرعات الأعمال والصناديق الاستثمارية.